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Şile’de sahile vuran deniz mayını patladı! Korku dolu anlar kamerada

14.02.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile’de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte korkutan olayın detayları...

Şile’de sahile vuran deniz mayını patladı! Korku dolu anlar kamerada

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı.

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Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı.

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Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

DHA

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Şile restoran deniz mayını

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