HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şile'de tatil köyünde başlayan yangın ormana sıçradı!

Şile'de tatil köyünde başlayan yangın ormana sıçradı!

23.08.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şile'de bir tatil köyünde bungalov evlerde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonucunda 2 bugalov ev ve çevresindeki ormanlık alanda zarar meydana geldi.

Şile'de tatil köyünde başlayan yangın ormana sıçradı!

Yangın, saat 04.00 sıralarında Akçakese köyünde bulunan tatil köyünde boş olduğu öğrenilen bungalov evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyerek evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçrayan alevleri gören tatilciler, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Şile ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 bungalov ev ile evlerin yaklaşık 20 metre çevresindeki ağaçlar yangından zarar gördü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

silede-tatil-koyunde-ve-ormanlik-alanda-yangin_6439_dhaphoto5

silede-tatil-koyunde-ve-ormanlik-alanda-yangin_6439_dhaphoto4

silede-tatil-koyunde-ve-ormanlik-alanda-yangin_6439_dhaphoto3

silede-tatil-koyunde-ve-ormanlik-alanda-yangin_6439_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndüÜmraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.