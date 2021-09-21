Sileceğe tüneyip seyahat eden güvercini görenler bir kez daha baktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilin sileceklerine konan güvercin, metrelerce seyir halinde bulunan aracın sileceklerinde seyahat etti. O anları araçta bulunan bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SİLECEKLERİN ÇALIŞMASINA RAĞMEN UÇMADI

Görüntülerde sileceklere konan güvercin, gayet rahat hareket ederken, şoförün uçması için silecekleri çalıştırmasına rağmen, güvercinin yerinden memnun olduğu ve uçmadığı görülüyor.

Metrelerce otomobil ile seyahat eden güvercinin, daha sonra kendiliğinden uçtuğu öğrenildi.

İHA

