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  4. Sileceğe tüneyip seyahat eden güvercini görenler bir kez daha baktı

Sileceğe tüneyip seyahat eden güvercini görenler bir kez daha baktı

21.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hareket halindeki araçların sileceklerine tüneyerek seyahat eden güvercin görenleri gülümsetti.

Sileceğe tüneyip seyahat eden güvercini görenler bir kez daha baktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilin sileceklerine konan güvercin, metrelerce seyir halinde bulunan aracın sileceklerinde seyahat etti. O anları araçta bulunan bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SİLECEKLERİN ÇALIŞMASINA RAĞMEN UÇMADI

Görüntülerde sileceklere konan güvercin, gayet rahat hareket ederken, şoförün uçması için silecekleri çalıştırmasına rağmen, güvercinin yerinden memnun olduğu ve uçmadığı görülüyor.

Metrelerce otomobil ile seyahat eden güvercinin, daha sonra kendiliğinden uçtuğu öğrenildi.

İHA

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Şanlıurfa
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