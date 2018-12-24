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Şile'de büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildi

İSTANBUL (AA) - Şile'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin verdiği ifadelerde olayla bağlantısı bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye önünde bekleyen ve mağdur olduklarını belirten bazı vatandaşlarla şüpheliler arasında arbede yaşandı.

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