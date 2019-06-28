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ŞİLE'DE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Şile'de 2 katlı metruk ahşap bina çöktü.  Çavuş Mahallesi, Çavuş Ahmet Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap bina saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Şile'de 2 katlı metruk ahşap bina çöktü.
Çavuş Mahallesi, Çavuş Ahmet Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap bina saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemede içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Zabıta ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan çöken ahşap binanın yanında bulunan apartmanın alt katındaki balkona çökme sırasında enkazdan kopan parçalar düştü. Enkazdan kopan parçaların düştüğü binada hasar meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının yarın sabah devam edeceği belirtildi.
"BURADA OLSAYDIM HERHALDE ALTINDA KALMIŞTIM"
Çöken binadan kopan parçalar nedeniyle balkonunda hasar oluşan Necip Atalay, "Ben de evin içerisinde lavabodaydım. Birden bire bir gürültü koptu. Çıkıp baktığımda zaten her şey olmuş, bitmişti. Ben normalde balkonda bir şeyler yapıyorum. Burada olsaydım herhalde altında kalmıştım. Ne olacağım belli olmazdı. Yıkılan ahşap bina bayağı eski bir binaydı. Ben binada hiç kimsenin yaşadığını görmedim. İçeride kimse yoktu. Evimin balkonunda binanın tahta parçaları çöktü. Altında kalan bisiklet ve eşyalarımız vardı. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yarın enkaz kaldırıldıktan sonra bakacağım." dedi.

Görüntü Dökümü
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-Çöken binadan detaylar
-Vatandaşlarla röp.
-Sağlık ve zabıta ekipleri
-Alınan güvenlik önlemi
-Balkonu zarar gören Necip Atalay ile röp
-Enkazdan detaylar
-Genel ve detaylar

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