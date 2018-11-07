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ŞİLE'DE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI NEDENİYLE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA Şile'de özel okul öğrencileri 02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık yaratmak için öğretmenleriyle birlikte Üsküdar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA
Şile'de özel okul öğrencileri 02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık yaratmak için öğretmenleriyle birlikte Üsküdar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.
02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle Şile'de bazı etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bir özel okulun öğrencileri Üsküdar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. Atatürk Büstü önünde sona eren etkinliğin ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada "Lösemi (Kan Kanseri),20.Yıl önce Türk Filmlerinin amansız hastalığıydı, Tarık Akan'ın "Canım Kardeşim" filminde olduğu gibi sonu ölümle biterdi. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ni oluşturan lösemi, görülme sıklığı açısında birinci sırada. Üstelik ülkemizde hızla yaygınlaşan kanser nedeniyle lösemi 1.yaş altındaki çocuklarda da çokça görülmeye başlandı" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Caddede çocukların yürüyüşü
-Basın açıklaması
-Çocuklardan kısa röp.
-Genel ve detaylar

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