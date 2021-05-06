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Şili, insan beynindeki verileri güvence altına alacak!

06.05.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Christopher Nolan'ın dünya çapında gişe rekorları kırmış olan 'Inception' filminde konu alınan akıl hırsızlığı ve buna karşı önlem alma kavramı gerçek oluyor.

Şili, insan beynindeki verileri güvence altına alacak!

Şili, yapılacak yeni bir anayasa değişikliği ile vatandaşlarının nörolojik haklarını da koruma altına alan dünyadaki ilk ülke olacak. Bu şekilde kimse bireylerin rızası olmadan onların mental durumu ve nörolojik bağlantıları üzerinde değişiklikler yapamayacak.

Yasanın insiyatifini başlatanlardan biri olan Senatör Guido Girardi, yeni nesil teknolojilerin, yazılımların, çiplerin ve biyonik aparatların insan olmanın esasını değiştirebileceğini, otonomi ve özgür irade gibi kavramları tehdit ettiğini düşünüyor.

"Yeni teknolojiler siz daha farkında olmadan ne düşündüğünüzü okuyabilecekse o zaman size istedikleri duygu ve düşünceleri de yükleyebileceklerdir." diyen Girardi'ye göre şimdiden bunun yaratabileceği durumlara ve türlü manipülasyonlara karşı önlem alınmalı.

Nöroteknolojinin Alzheimer, Parkinson ve epilepsi gibi hastalıkları tedavi etmede son derece olumlu etkileri de olabilir.

POPÜLER KÜLTÜR EN KÖTÜ SENARYOLARI İŞLİYOR

Ancak filmler ve kitaplar bize çok daha karanlık senaryoların olasılığını da gösteriyor. Birçok insan bu teknolojilerin kötü ellerde ne gibi kullanımlara gebe olduğunu düşünerek endişeleniyor.

Şili'nin yeni yasasına göre insan aklına ait veriler korunacak, nörolojik veriler korunacak, nöroteknolojiler sınırlandırılacak ve akıl okuma veya üzerine kaydetme gibi teknolojilere sınır çekilecek.


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