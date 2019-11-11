Şili’de diktatörlük anayasası değişiyor

18 Ekim’de Santiago metrosunda bilet fiyatlarına 22 kuruş zam yapılmasının ardından şiddetli protestolar başlamıştı. En az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 22 kuruşluk metro zammı ile başlayan protestoların ortak noktası yeni anayasa talebi olmuştu. Şili’de hükümet, kabine değişikliğine de neden olan protestoların ardından yürürlükteki, 1973-1990 yılları arasında General Augusto Pinochet liderliğindeki askeri dikta rejimi sırasında düzenlenen anayasayı değiştirme kararı aldı.

Şili hükümeti “Anayasa Kongresi” ile yeni bir anayasa sürecini başlattı. İçişleri Bakanı Gonzalo Blumel, duyuruyu Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın “Haydi Şili” liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra açıkladı. Merkezde yer alan sağcı ve yine sağda yer alan toplam 4 siyasi partinin oluşturacağı bir koalisyonla biçimlendirilecek yeni anayasa, halkın onayına sunulacak. Anayasa Kongresi tarafından dizayn edilecek yeni anayasa, 18 Ekim’den beri sokakta yer alan protestocuların en önemli isteklerinden birisi olarak dikkat çekiyordu.