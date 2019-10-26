Şili’de Türkler korku içinde

Şili’de metroya yapılan zam yüzünden başlayan ve bir haftadır süren protestolar Türkleri de etkiledi. Şili’de yaşayan Türkler, protestoların şiddetini arttırmasından korkuyor.

Protestoların arttığı Şili’de yaşayan Türkler şaşkınlık ve korku içerisinde ne yapacaklarını bilemez durumda. Bazıları evlerini korumak için sokakta nöbet tutuyor, bazıları ise temel gıda maddelerine ulaşmak için marketlerde saatlerce sıra bekliyor. Şili’de metroya yapılan 24 kuruşluk zam yüzünden dün akşam sadece başkent Santiago’da 1.5 milyona yakın insanın sokağa döküldü. Protestolardan etkilenen insanlar arasında çeşitli meslek gruplarında çalışan Türklerin de yer alması dikkat çekiyor.

20 yıldan fazladır Şili’de yaşayan Bora Tanyel; “Olaylar başladığı günden bu yana 1 günde yaptığım satışı 1 haftada yapamadım. Birde her an bir şey olacakmış gibi geliyor. Stres beni öldürüyor” dedi.

Şehrin elit kesimlerinden birinde yaşayan Çağla Arık ise “Marketlerde alışveriş yapabilmek için uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Şu anda sabah 9 olmasına rağmen insanlar daha açılmadan markete gelip kuyruğu giriyorlar. Saatlerce bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Bisikletle dünyayı gezen ve 1.5 yıldır Şili’de bulunan Ümit Nuri Acar ise “Burada insanlar çok temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, ilaç alamıyor, kendine bakamıyor, eğitemiyor. Bu açıdan bakınca protestolar bana normal geliyor. Burada 65 yaşındaki amcayı duvara sprey boyayla yazı yazarken gördüm” dedi.