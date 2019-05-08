Şilili boksör Meksika sınırında kayboldu

Şilili boksör Ramon Mascarena'nın 6 Mayıs'tan bu yana kayıp olduğu bildirildi.
Şili basınında çıkan haberlere göre, Meksika'da ikamet eden Mascarena, 10 Mayıs'taki boks maçı için 6 Mayıs'ta ABD sınırına gitti.
Belgelerindeki eksiklikler nedeniyle bir süre sınırda beklemek zorunda kalan Mascarena'dan o tarihten bu yana haber alınamadı.
Şilili boksörden uzun süre haber alınamayınca polise başvuran boksörün kız kardeşi, sosyal medya aracılığıyla abisinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Boksörü arama çalışmaları devam ediyor.
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