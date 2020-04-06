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Silivri’de boş arazide lahit mezar bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Silivri'deki boş bir arazide Roma döneminden kalma lahit mezar bulundu. Toprak altından çıkarılan lahit mezar, sergilenmek üzere Silivri Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak’ta boş arazide yapılan inşaat çalışması sırasında lahit mezar bulundu. Olay yerine Silivri Belediyesi ekipleri ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları çağrıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, lahit mezar ve çevresinde döneme ait bazı eşyaları tespit etti. Uzman ekiplerin titiz çalışmaları sonucu toprak altında çıkartılan mezar, vinç yardımıyla bir araca konuldu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit mezarın Silivri Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri’nde sergileneceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lahit Mezar Silivri

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