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Silivri'de gölette kaybolan 3 çocuktan acı haber

16.07.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de, serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşten acı haber geldi. İtfaiye dalgıçları gölette yaptıkları aramalarda çocukların cesedine ulaşıldı.

Silivri'de gölette kaybolan 3 çocuktan acı haber

Silivri'de Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi. Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.

SAATLER SONRA ACI HABER GELDİ

Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri boğulma

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