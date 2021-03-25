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  4. Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

25.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de boş bir arazide intihar girişiminde bulunan kişi, polislerin ikna çalışmalarına rağmen tabancasıyla başına ateş ederek hayatına son verdi.

Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

Olay, saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa Caddesi üzerindeki boş arazide yaşandı. Henüz belirlenemeyen sebeple intihar girişiminde bulunan Ramazan M., polislerin ikna çabasına rağmen tabancasıyla başına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Silivri ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Ramazan M’nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Silivri

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