HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri'de lüks araç alev alev yandı, 2 kişi son anda kurtuldu

Silivri'de lüks araç alev alev yandı, 2 kişi son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 07:14 | Son Güncelleme

Silivri'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtaki iki kişi ise son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Silivri'de lüks araç alev alev yandı, 2 kişi son anda kurtuldu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks otomobilin sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü.

Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti. Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü alev alev yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

1

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti.

2

Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

3

Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangınİzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga
Manisa'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüsüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Eşinin gözü önünde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
Muğla'da köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: Yaralılar var
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.