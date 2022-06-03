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  4. Silivri'de şoke eden görüntü! Yolda yürürken bir anda köpeğe tekme attı

Silivri'de şoke eden görüntü! Yolda yürürken bir anda köpeğe tekme attı

03.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de bir kişi köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçarken onu tekmeleyen kişi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Görüntüler Silivri Yeni Mahalle'de kaydedildi. Yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti. Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yayıldı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, suç duyurusunda bulundu. Polis, tekmeyi atan kişinin Abdullah Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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