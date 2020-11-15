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Silivri saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

15.11.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Silivri’de Tülay Sivil ve Mesut Sivil’i öldüren Erdem D.’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Silivri’de Tülay Sivil ve Mesut Sivil’i öldüren Erdem D.’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2019 Eylül ayında çekilen görüntülerde zanlının eski eşi Tülay Sivil ve Mesut Sivil’in aracını yumrukladığı görülüyor.
Silivri’de dün akşam yaşanan olayda Erdem D., eski eşi Tülay Sivil ve kocası Mesut Sivil’i tabancayla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olay sonrası zanlı polise teslim oldu.
Zanlı Erdem D.’nin çifti sürekli tehdit ettiği de ortaya çıktı. Erdem D.’nin geçtiğimiz yıl ölen çifte saldırdığı anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Görüntülerde zanlı Erdem D. Silivri Değirmen durağında eski eşi Tülay Sivil ve Mesut Sivil’in içerisinde olduğu aracı görüyor. Aracı yumruklayarak camlarını kıran zanlı, uzun süre peşinden koşuyor.

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