HABER
  4. Silivri'de ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

Silivri'de ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

 Silivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA) Silivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Selimpaşa Mahallesi'nde sığırcık kuşunu ağacın dalına takılmış halde gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Selimpaşa itfaiye ekipleri, sığırcık kuşunun bulunduğu alana ulaşamayınca Silivri itfaiyesinden kurtarıcı aracını talep etti. İtfaiye eri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri, ayaklarına dolanan ipi çıkartarak sığırcık kuşunu doğaya bıraktı. Bazı vatandaşlar kurtarma çalışmasını izledi.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştuÖğretmen istedi, AFAD yardıma koştu
Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak...Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürekleri ağza getiren olay! Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi

Yürekleri ağza getiren görüntü!

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu

Komutanlar bizzat yönetiyor

İşte İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı!

İşte Kanal İstanbul ile ilgili merak edilen o sorunun yanıtı!

Beyoğlu'nda kimlik göstermek istemeyen taksici ile polise arasında arbede

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar!

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın dolandırıldı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.