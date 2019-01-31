Silivri'de lodos etkili oluyor

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor. Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.
Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi
AP'den şoke eden Venezuela kararı
Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum