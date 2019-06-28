Silivri'de TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

İsmi kurada çıkan hak sahibi emekli 61 yaşındaki Zülbiye Güneş, torunlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü. AA muhabirine konuşan Güneş, "Çok duygulandım. Torunlarım yanımda babaanneyim. 41 senedir Avcılar'da kirada oturuyordum. Emekliyim ev almak istedim ama kredi ödemeleri çok yüksekti. Kira öder gibi ödemek için TOKİ'ye ilk kez başvurdum ve kurada ismim çıktı. Tek başıma evde oturacağım. Yıllar sonra ev sahibi oldum çok mutluyum." diye konuştu.

Projeye toplam 17 bin 896 başvuru gerçekleşirken, 685 konutun 343'ü 2+1 nitelikte, 342'si de 3+1 nitelikte yapıldı. 2+1 nitelikli konutların 9'u şehit ailesi ve gazilere, 18'i engelli, 86'sı ise emekli vatandaşlara, 3+1 nitelikli 342 konutun ise 10'u şehit ailesi ve gazilere, 18'i engelli, 86'sı da emekli vatandaşlara ayrıldı

Emekli 61 yaşındaki Coşkun Uzun da, yıllardır kirada oturduklarını ifade ederek, "Allah nasip etti, kurada ismimiz çıktı. Şimdiye kadar 20 senedir Avcılar'da kirada oturdum. Birikimimiz olmadığı için de ev alamadık. Şimdi ev sahibi olmaya hak kazandım. Çok mutluyum. Kirada oturanlara da tavsiye ederim, TOKİ'ye başvursunlar. Devlet garantisi var." dedi. Müfide Uzun da, "Allah devletimizden razı olsun. Listedeki fiyatlara baktığımızda ödemeler uygun. Yıllardır kiradaydık son şansımızdı bu. Buradan çıksa diye dua ettik, çünkü başka yerden ev alma durumumuz yoktu." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi 44 yaşındaki Gazi Serkan Sunay da, duygularını şöyle dile getirdi:

"Güneydoğu gazisiyim. Mardin'de 1995 yılında askerlik sırasında yüzümden yaralanmıştım. TOKİ'ye ilk kez başvurdum, hak sahibi olduğum için teşekkür ederim. 2+1 eve başvurdum ve gayette memnunum. Bankadan öğrendiğimiz kadarıyla ödeme koşulları da 400-500 lira arasında. Vatandaşlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum."

Bu arada, Tuzla Aydınlı Projesi için 1 Temmuz, Başakşehir Ayazma Projesi için 2 Temmuz, Başakşehir Hoşdere Projesi için ise 3 Temmuz'da kura çekilecek.

