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Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı! Ölü ve yaralılar var! Bakan Yerlikaya "Husumetten kaynaklı"

12.08.2024 17:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesi servis aracının patlaması sonucu 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2’si ağır olmak üzere 8 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Yerlikaya "Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı! Ölü ve yaralılar var! Bakan Yerlikaya "Husumetten kaynaklı"

Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır. Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

"HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Yerlikaya’nın paylaşımının devamı şöyle:
“Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silopi Ali Yerlikaya
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