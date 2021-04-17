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Şimdiye kadarki en güçlü TCL modeli tanıtıldı

17.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yerli üretim için adım atan isimlerden biri olan TCL yeni modeli 20 Pro 5G’yi tanıttı. İşte Çinli şirketin en güçlü telefonu TCL 20 Pro 5G özellikleri!

Şimdiye kadarki en güçlü TCL modeli tanıtıldı

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan TCL geçtiğimiz gün 3 yeni model tanıttı. TCL’in tanıttığı modeller arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de TCL 20 Pro 5G‘ydi.

TCL 20 Pro 5G, gelişmiş özellikler ve üstün performans arayan stil bilincine sahip tüketiciler için tasarlandı. 5G bağlantısına ek olarak, kullanıcı deneyimini yeni zirvelere taşımak için tasarlanmış çeşitli ekran ve kamera yükseltmeleri sunuyor.

Kavisli 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan TCL 20 Pro 5G, Pixelworks tarafından desteklenen tamamen yeni NXTVISION 2.0, Akıllı Ekran teknolojisi sayesinde gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. İkinci nesil tescilli teknoloji, sektör lideri renk doğruluğu sağlıyor ve geliştirilmiş yapay zeka görsel geliştirme, ekrandaki içeriği ve sahneleri tanıyor ve daha doğru ve uyarlanabilir kalibrasyon için rengi, kontrastı ve keskinliği otomatik olarak ayarlıyor. TCL 20 Pro 5G, Netflix’te dizi, belgesel ve film izlemek için HDR10 oynatmayı da destekliyor.

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Bağımsız üçüncü taraf test laboratuvarı DXOMARK kısa süre önce TCL 20 Pro 5G’yi test etti ve NXTVISION tarafından yönlendirilen bir derece olan 89 ekran puanı verdi. Bu puan, cihazı kendisinden iki kat pahalı olan en iyi mobil rakipler arasında konumlandırıyor.

TCL 20 PRO 5 G ÖZELLİKLERİ

Optimize edilmiş ekran teknolojisi ve darbeye dayanıklı tasarımla gelen TCL 20 Pro 5G, Sony IMX ana sensörü ile birlikte dörtlü arka kamera dizisinin yanı sıra ultra geniş, makro ve derinlik sensörleri için lenslere ve HDR özellikli 32MP ön kameraya sahip. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile aile ve arkadaşların profesyonel görünümlü fotoğraflarını bir çırpıda çekmeyi mümkün kılarken, yüksek çözünürlükte pürüzsüz ve net görüntüler sağlıyor. Ayrıca, Backlight Selfie, güneş arkanızdayken veya gölgede olduğunuzda fotoğrafların bozulma olasılığını ortadan kaldırıyor, böylece kendinizi ve arkadaşlarınızı mümkün olan en iyi ışıkta çekebiliyorsunuz.

Bu akıllı telefon tam bir gün boyunca güç sağlıyor ve hızlı şarj teknolojisi, piliniz azalmaya başladığında hızla doldurmanızı kolaylaştırıyor. Kablosuz şarj özelliğinden de yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca 256 GB dahili depolama alanı ve 1 TB’a kadar mikro SD kapasitesi sayesinde içerikleri sürekli silmeye gerek kalmadan bol miktarda görüntü ve yüksek çözünürlüklü video depolamak için fazlasıyla yeriniz oluyor.

TCL 20 Pro 5G, Deniz Mavisi ve Gümüş Grisi renklerde birkaç Avrupa ülkesinde hemen satışa sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda Avrupa’da ve dünyada kullanımda olacak. Fiyatlandırma pazara göre değişiyor.

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