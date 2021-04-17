Şimdiye kadarki en güçlü TCL modeli tanıtıldı

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan TCL geçtiğimiz gün 3 yeni model tanıttı. TCL’in tanıttığı modeller arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de TCL 20 Pro 5G‘ydi.

TCL 20 Pro 5G, gelişmiş özellikler ve üstün performans arayan stil bilincine sahip tüketiciler için tasarlandı. 5G bağlantısına ek olarak, kullanıcı deneyimini yeni zirvelere taşımak için tasarlanmış çeşitli ekran ve kamera yükseltmeleri sunuyor.

Kavisli 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan TCL 20 Pro 5G, Pixelworks tarafından desteklenen tamamen yeni NXTVISION 2.0, Akıllı Ekran teknolojisi sayesinde gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. İkinci nesil tescilli teknoloji, sektör lideri renk doğruluğu sağlıyor ve geliştirilmiş yapay zeka görsel geliştirme, ekrandaki içeriği ve sahneleri tanıyor ve daha doğru ve uyarlanabilir kalibrasyon için rengi, kontrastı ve keskinliği otomatik olarak ayarlıyor. TCL 20 Pro 5G, Netflix’te dizi, belgesel ve film izlemek için HDR10 oynatmayı da destekliyor.