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  4. Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

12.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni tahminiyle dünya tam anlamıyla hayrete düştü.

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

Küresel olayları onlarca yıl önce öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti.

Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlara dondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.

Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "The Computer Wore Menace Shoes" adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngörüde bulunduğuna dikkat çekerken "Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu" ifadelerini kullandı.

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