Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

Küresel olayları onlarca yıl önce öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti.

Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlara dondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.