Şimşek çakarken ilk bu cihazı 'fişten çekin' uyarısı! Binlerce liralık zarara neden olmasın!

Fırtınalı havalarda, evlerdeki elektronik cihazlar da ciddi bir risk altına giriyor. Uzmanlar, voltaj dalgalanmalarının özellikle modern teknolojilerle donatılmış cihazlarda büyük hasara yol açabileceğine dikkat çekerek, olası maddi kayıpların önüne geçmek için fırtına anında mutlaka fişten çekilmesi gereken ilk ev aletini açıkladı.

Sedef Karatay

Fırtınalı havaların artmasıyla birlikte evlerdeki elektronik cihazlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Şebekede yaşanan ani voltaj dalgalanmaları, özellikle modern teknolojilerle donatılmış cihazlarda kalıcı hasarlara yol açabilir. Uzmanlara göre bu riskten korunmanın en etkili yolu ise çoğu kişinin tahmin ettiğinin aksine su ısıtıcısı ya da buzdolabı değil.

ŞİMŞEK ÇAKTIĞINDA EN BÜYÜK RİSK TELEVİZYONLARDA

Hava kararıp şimşekler çaktığında "Aletlerin fişini çekmeli miyiz?" sorusu yeniden gündeme geliyor. Uzmanlar bu soruya net bir yanıt veriyor: Evet, ama öncelik televizyon olmalı.

LED, QLED ve OLED gibi modern televizyonlar; stabil voltaj gerektiren, son derece hassas güç kaynakları ve elektronik kartlar içeriyor. Elektrik fırtınası sırasında yaşanan ani voltaj yükselmeleri ya da yakına düşen bir yıldırımın oluşturduğu elektrik darbeleri, bu hassas yapıyı saniyeler içinde kullanılmaz hale getirebilir.

YILDIRIM EVE DÜŞMESE BİLE TEHLİKE BÜYÜK

Birçok kişi yıldırımın doğrudan eve düşmediği sürece sorun yaşanmayacağını düşünüyor. Ancak uzmanlar bu algının yanlış olduğuna dikkat çekti. Tek bir güçlü voltaj dalgalanması bile televizyonun ana kartını, dahili güç ünitesini veya kondansatörlerini yakmaya yetebiliyor. Bu tür bir hasarın onarım maliyetinin, cihazın değerinin yüzde 40 ila 70’ine kadar çıkabildiği belirtildi.

SADECE KUMANDADAN KAPATMAK YETERLİ DEĞİL

Televizyonu uzaktan kumandayla kapatmak, sanılanın aksine koruma sağlamıyor. Uzmanlar gerçek güvenlik için cihazın fiziksel olarak elektrik ağından ayrılması gerektiğini vurguladı. Bununla da yetinilmemesi öneriliyor. Televizyonun güç kablosunun yanı sıra; Uydu alıcısı veya oyun konsollarına giden HDMI kabloları, anten ya da kablolu yayın bağlantıları da mutlaka çıkarılmalı. Çünkü voltaj pikleri bu kablolar üzerinden de cihaza ulaşabilir.

TELEVİZYONDAN SONRA SIRADA MODEM VE UYDU ALICILARI VAR

Fırtınalarda en sık hasar gören diğer cihazlar arasında modemler ve uydu alıcıları bulunuyor. İnce elektronik kartlara sahip bu cihazlar, tek bir voltaj pikiyle tamamen yanabiliyor.

Uzmanlar, voltaj düzenleyici ve regülatörlere aşırı güvenilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. Yıldırım kaynaklı aşırı voltajlar karşısında bu cihazların çoğu yetersiz kalabiliyor.

"EN KESİN ÇÖZÜM: FİŞTEN ÇEKMEK"

Ulusal Sanayi Teknolojisi Enstitüsü (INTI) uzmanları, kaliteli UPS sistemleri ve özel koruyucuların ek bir güvenlik sağlayabileceğini kabul ediyor. Ancak fırtına sırasında yüzde yüz etkili tek önlemin, tüm hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi olduğunun altını çiziyor.

Televizyonla birlikte modemler, Wi-Fi yönlendiriciler, oyun konsolları, ses sistemleri ve TV dekoderleri de risk altında. Kısa süreli bir önlem, uzun vadede ciddi maddi kayıpların önüne geçebilir.

