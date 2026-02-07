17 Şubat güneş tutulması sonrası bereketlenecek 3 burç: Para akışını hızlandıracak dönem başlıyor...

17 Şubat'ta gerçekleşecek güneş tutulması, astrologlara göre 2026'nın en güçlü finansal dönüm noktalarından biri olabilir. Bazı burçlar için adeta para kapıları ardına kadar açılıyor desek yeri...

BAŞAK BURCU

Tutulma sonrası Başak burçları toparlanma dönemine giriyor. Gelir gider dengesi rayına girecek ve daha stabil bir maddi sürece geçilecek. Çalıştıkları işte emeklerinin karşılığını alacak olan Başaklar için bereket kapıları aralanmaya başladı bile!

Ancak bunun için planlarınızı doğru bir şekilde uygulamalısınız ve adımlarınızı emin bir şekilde atmalısınız...

KOVA BURCU

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek olan Güneş tutulması, Kova burcunda gerçekleşecek. Tutulma direkt kendi burcunda gerçekleştiği için kaderi tetikleyen bir başlangıç etkisi yaratabilir. Yeni iş anlaşmaları, teknoloji/dijital alanlardan kazanç ve sürpriz fırsatlar gündemde olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları uzun süredir sabırla emek verdiği konularda somut karşılık alabilir. Yeni gelir kapıları, yatırımlar ve beklenen ödemeler tutulma sonrası gündeme gelebilir. Finansal anlamda sağlam bir büyüme potansiyeliniz mevcut. Güneş tutulması sonrası bunu hızlı bir şekilde hissedeceksiniz.