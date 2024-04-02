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Sinan Akçıl'dan yangın paylaşımı geldi! "Cezasını çeksinler inşallah"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 18:09
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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bulunan gece kulübünde patlama yaşandı. Yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında birçok vatandaş hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından Sinan Akçıl'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

İddiaya göre, Beşiktaş'ta Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında birçok vatandaş hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yaşanan bu acı olaydan sonra Sinan Akçıl'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Şarkıcı daha önce orada klip çektiğini söyledi.

Akçıl, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Yazık... Daha önce klip çektiğim ünlü bir bir gece kulübünde şimdilik 27 canımızı kaybettik. İhmali olan kim varsa cezasını çeker, İnşallah! Başımız sağolsun"

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