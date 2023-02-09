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Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı'

09.02.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi, tutuklu Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Ateş ile husumetli olduğunu belirten Özyağcı, "Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum” dedi.

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurtdışına kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Özyağcı’nın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Özyağcı ifadesinde, dosya çerçevesinde tutuklanan ve kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrasında kendisini kaçırmakla suçlanan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını söyledi.

Ateş ile husumetli olduğunu belirten Özyağcı, "Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

İHA

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