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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çok sert açıklama: Beni öldürmediklerine pişman olacaksınız

05.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin etkileri sürüyor. Dün akşam CHP lideri Kılıçdaroğlu, iddialarla ilgili Genel Merkezi'den bir video yayınlarken, Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a konuşan Ateş, "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" ifadesini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çok sert açıklama: Beni öldürmediklerine pişman olacaksınız

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybederken, başkentin göbeğinde yaşanan silahlı saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefette yer alan siyasi isimler peş peşe taziye mesajları gönderirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın sessiz kalması dikkat çekmişti. Cinayetin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şu ana kadar 6 kişi tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sinan Ateş'in Bursa'daki evine taziye ziyaretinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"SİNAN'I ŞEHİT EDENLER BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şu ifadelerini paylaştı; "Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar."

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CHP LİDERİNDEN 'SİNAN ATEŞ' VİDEOSU! DİKKAT ÇEKEN 'ÇETE' VURGUSU...

Konuya dair CHP Genel Merkezi'nden bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rahmetli ülkücü gence, 'FETÖ'cü' damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

MAHKEMEDEKİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetinde tetikçi olduğu belirtilen E. Ö.'yü yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutuklanan V.B. ve H.S.'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

"TETİKÇİ BANA, 'KÜÇÜK BİR HESABIM VAR, BEKLE' DEDİ"

Olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan V. B., "E.Ö. bana, 'Husumetlim var Ankara'ya gidelim.' dedi. Olay günü de, 'Küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle.' dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. E.Ö.'yü alarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

"CİNAYETLE İLGİM YOK"

Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen H.S.'nin ise, "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok." dediği belirtildi.

OLAYDAN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şüphelilerin cinayetten bir gün önce Sinan Ateş'i takip ettikleri, bürosunun bulunduğu Çukurambar'da keşif yaptıkları öne sürüldü.

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