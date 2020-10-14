Sınav günü yaklaşıyor... e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav merkezleri!

İstanbul’da 374, Ankara’da 3500 ve İzmir’de 84 kişinin katılacağı sınav bu hafta sonu gerçekleştirilecek. e-YDS sınavına sınav ücretini ilk ödeyen adaylardan itibaren alım yapılacaktır. Kontenjan dolduktan sonra ücret ödemek isteyen adayların, e-YDS için ödeme yapması engellenecektir. Bu sınavın güvenli olabilmesi için adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması için e-YDS deneme sınavları hazırlandı. Adayların e- YDS deneme sınavlarına girmesi öneriliyor. e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav merkezleri!



e-YDS SINAVI NASIL YAPILACAK?

e-YDS sınavında sözlük gibi yardımcı araçların kullanılmasına izin verilmeyecektir. e-YDS sınavında toplam 80 soru sorulacaktır. Sınavda sorulan kaynaklar Kanada, İngiltere ve ABD gibi İngilizce konuşulan ülkelerin kaynaklarına ve dil alışkanlıklarına göre hazırlanmıştır.



e-YDS DEĞERLENDİRME NASIL HESAPLANACAK?

e- YDS sınavında yanlışlar doğruyu götürmeyecek. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınav bittikten sonra eğer iptal olan soru varsa, ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından tekrar puan hesaplaması yapılacak ve puan değerinin yeniden saptanacaktır. e-YDS sınavına giren adayların sınavları 100 puan üzerinden hesaplanıp, e-YDS puanu elde edilecektir. e-YDS sınavına deneme sınav sonuçları dahil olmayacaktır.

