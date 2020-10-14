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Sınav günü yaklaşıyor... e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav merkezleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.10.2020 12:37 | Son Güncelleme

e-YDS sınavı için başvuru işlemleri 8 Ekim tarihi itibari ile bitti. ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS sınavı bu hafta sonu yani 17 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılacak. Sınava girecek adaylar ise e-YDS sınav merkezlerini araştırmaya başladı. Peki 2020 e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte e- YDS sınavı detayları...

Sınav günü yaklaşıyor... e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav merkezleri!

İstanbul’da 374, Ankara’da 3500 ve İzmir’de 84 kişinin katılacağı sınav bu hafta sonu gerçekleştirilecek. e-YDS sınavına sınav ücretini ilk ödeyen adaylardan itibaren alım yapılacaktır. Kontenjan dolduktan sonra ücret ödemek isteyen adayların, e-YDS için ödeme yapması engellenecektir. Bu sınavın güvenli olabilmesi için adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması için e-YDS deneme sınavları hazırlandı. Adayların e- YDS deneme sınavlarına girmesi öneriliyor. e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS sınav merkezleri!
dgs sınava giris belgesi

e-YDS SINAVI NASIL YAPILACAK?

e-YDS sınavında sözlük gibi yardımcı araçların kullanılmasına izin verilmeyecektir. e-YDS sınavında toplam 80 soru sorulacaktır. Sınavda sorulan kaynaklar Kanada, İngiltere ve ABD gibi İngilizce konuşulan ülkelerin kaynaklarına ve dil alışkanlıklarına göre hazırlanmıştır.
sınav

e-YDS DEĞERLENDİRME NASIL HESAPLANACAK?

e- YDS sınavında yanlışlar doğruyu götürmeyecek. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınav bittikten sonra eğer iptal olan soru varsa, ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından tekrar puan hesaplaması yapılacak ve puan değerinin yeniden saptanacaktır. e-YDS sınavına giren adayların sınavları 100 puan üzerinden hesaplanıp, e-YDS puanu elde edilecektir. e-YDS sınavına deneme sınav sonuçları dahil olmayacaktır.
dgs, sınav

e-YDS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

e-YDS sınavına giren adaylara e-YDS sınav sonuçları gönderilmeyecektir. Adaylar kullanıcı bilgilerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.
sınav lgs
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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