'Sınav kaygısı kabusunuz olmasın'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin birçok problemle baş başa kaldığını belirterek, "Nefes ve gevşeme egzersizleri gibi farklı bir yöntemle gidermeye çalışmak, sınav kaygısıyla başa çıkmada etkili" dedi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, sınav kaygısı yaşayan öğrencide huzursuzluk, endişe, başarısızlık korkusu, çarpıntı, titreme, iç sıkıntısı, uyku düzeninde ve dikkatte bozulma, kendine güvende azalmanın sık görüldüğünü anlattı. Dr. Sönmez, "Kişinin, sınava öncesinde yüklediği anlam, zihinde kurulan sınav sırasında olacak olaylara ve sınav sonrası kazanacaklarına verilen önem, sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir. Öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş gözlenir. Ders çalışmayı erteler, soru sorulmasından rahatsız olurlar. Çok çalışılmasına rağmen performans düşüklüğü, kaygının varlığını gösterir. Gerçekçi olmayan düşünceleri nefes ve gevşeme egzersizleri gibi farklı bir yöntemle gidermeye çalışmak, sınav kaygısıyla başa çıkmada etkilidir. Ayrıca dikkati başka noktalara odaklama, kaygıyı kabul etme ve tanımak, kullanılabilecek başka yöntemlerdir" dedi.

Sınav kaygısını yenmek için sınav öncesinde çalışma alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Sönmez, şunları söyledi:

"Sınava yönelik çalışmaları son güne bırakmamak önemlidir. Zaman iyi kullanılmalıdır. Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir. Sınav esnasında ise kontrolün kendisinde olduğunu hatırlama, daha iyi bildiği dersin sorularından başlama, kaygıyı azaltmaya yönelik gevşeme, dikkat artırma yöntemlerini kullanmak, yapılabilecek bazı çalışmalardır. Ebeveynler genellikle kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmaktadırlar. Bu yüzden ebeveynler, öncelikle kendi kaygılarını kontrol altına almalıdırlar. Öğrenciye güven ve sorumluluk vermeli, çocuğunu önemsemeli ve ona olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Çocuklarını yaşıtlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Sınava ilişkin konuşmalarda gerçekçi olmalıdırlar. Sınavı büyütmemeli, ölüm kalım sorunu yapmamalı ve çocuklarını cesaretlendirmelidirler. Öğrencide aşırı keyifsizlik, uyku ve iştah problemleri ortaya çıkmışsa, kaygısıyla başa çıkamıyor ve davranış bozuklukları varsa, mutlaka psikiyatrik bir destek için uzman hekime danışmalıdırlar."

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