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Sınav stresinin yol açtığı akne ve sivilcelerden kurtulmak için kaygı yönetimine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Sınav gününün yaklaştığı şu süreçte pandemi stresinin de eklenmesiyle sivilceler kontrol edilemez hal alabilir. Hem stres hem kaygı nedeniyle meydana gelen sivilce akne sorununu çözmenin mümkün olduğunu söyleyen Doktor Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım, bu dönemde akne ve sivilcelerle başa çıkmanın yollarını anlatıyor.

Sınav stresinin yol açtığı akne ve sivilcelerden kurtulmak için kaygı yönetimine dikkat

Yağlanmaya meyilli ciltlerde kıl folikülü ve buna bağlı yağ bezlerinin iltihabı sonucu oluşan iltihaplı kırmızı şişlikler ve siyah noktaları tanımlayan akne,hormon duyarlılığı, yağ bezi salgısında artış, kıl folikülünde bakteriyel kolonizasyon nedeniyle en sık ergenlik döneminde görülüyor. Derideki gözeneklerin kişinin kendi ter ve yağ salgısı ve dışarıdaki toz, kir, kullanılan yanlış kozmetikler ve makyaj malzemeleriyle tıkanması sonucunda da ergenler sivilce sorunuyla karşılaşılabiliyor. Dış görüntümüze yansıdığı için ve en sık yüzde görüldüğü için sivilcenin sosyal etkileşimi ve ergen psikolojisini de etkileyebildiğini hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Doktor Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım, bu dönemde stresi artıran nedenlerin sivilce sorununu da artırdığının altını çiziyor.

Bir ergen için en önemli stres kaynağının yaklaşan sınavlar olduğunu anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geleceğini etkileyebilecek olan merkezi sınavlar (örn. YKS); gencin hayatında önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Yağlı ve sivilce oluşturmaya meyilli, geniş gözenekli deri yapısı olan gençlerde, bu dönemde psikolojik yapıyı etkileyebilecek kaygı ve endişe durumları bu cilt hassasiyetini daha da artırabiliyor. Yaklaşan sınav stresinin getirdiği kaygı durumu bu dönemde gençlerde sivilce sorununu tırmandırabiliyor, sivilce görüntüsü arttıkça da kişinin psikososyal durumu daha da etkilenebiliyor.”

Gencin stresin de etkisiyle sivilceli cildiyle daha çok oynamaya başlayabileceğini ve cilt sorununun daha da kötüye gidebileceğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Yıldırım, bu durumun da sivilceleri artıracağını, iz ve lekelere neden olabileceğini ifade ediyor. Sivilce problemi yaşayan gençlerin mutlaka bir cildiye hekimine başvurarak profesyonel destek alması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, “Bu dönemde günlük cilt temizliğine dikkat edilmesi, düzenli uyku, dengeli beslenme gibi genel tedbirler yanında spor, meditasyon, yoga gibi stresle baş etme yöntemleri de sivilce tedavisine yardımcı olacaktır. Tedavi ile iyileşme belirtileri gösteren ergenin kendine güveni gelecek, kendini daha iyi hissedecek, olumlu ruh hali ile sınav stresi ile baş etme konusunda da daha güçlü olacaktır. Doğru ve yerinde tedbirler, tedavi yaklaşımı ve stres yönetimi ile hem sivilcelerinden kurtulacak; hem de hayatını etkileyebilecek olan böyle önemli bir sınavda başarı yolunu aralayacaktır” diyor.

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