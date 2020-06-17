Sınav stresinin yol açtığı akne ve sivilcelerden kurtulmak için kaygı yönetimine dikkat

Yağlanmaya meyilli ciltlerde kıl folikülü ve buna bağlı yağ bezlerinin iltihabı sonucu oluşan iltihaplı kırmızı şişlikler ve siyah noktaları tanımlayan akne,hormon duyarlılığı, yağ bezi salgısında artış, kıl folikülünde bakteriyel kolonizasyon nedeniyle en sık ergenlik döneminde görülüyor. Derideki gözeneklerin kişinin kendi ter ve yağ salgısı ve dışarıdaki toz, kir, kullanılan yanlış kozmetikler ve makyaj malzemeleriyle tıkanması sonucunda da ergenler sivilce sorunuyla karşılaşılabiliyor. Dış görüntümüze yansıdığı için ve en sık yüzde görüldüğü için sivilcenin sosyal etkileşimi ve ergen psikolojisini de etkileyebildiğini hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Doktor Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım, bu dönemde stresi artıran nedenlerin sivilce sorununu da artırdığının altını çiziyor.

Bir ergen için en önemli stres kaynağının yaklaşan sınavlar olduğunu anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geleceğini etkileyebilecek olan merkezi sınavlar (örn. YKS); gencin hayatında önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Yağlı ve sivilce oluşturmaya meyilli, geniş gözenekli deri yapısı olan gençlerde, bu dönemde psikolojik yapıyı etkileyebilecek kaygı ve endişe durumları bu cilt hassasiyetini daha da artırabiliyor. Yaklaşan sınav stresinin getirdiği kaygı durumu bu dönemde gençlerde sivilce sorununu tırmandırabiliyor, sivilce görüntüsü arttıkça da kişinin psikososyal durumu daha da etkilenebiliyor.”