Sınavda hafızayı kuvvetlendiren dualar! İşte YKS, LGS, KPSS, DGS ALES için sınavda okunacak dualar...

Binlerce öğrenci tarafından beklenen YKS 2021 sınavı yarın ve Pazar günü gerçekleşecek. Öğrencilerin çalışıp emek verdiği önemli sınavda binlerce öğrenci 26 ve 27 Haziran tarihlerinde ter dökecek. Şimdiye kadar elinden gelen her şeyi yapan öğrenci ve veliler artık sınava saatler kala sınavda hafızayı kuvvetlendiren dualar nelerdir, sınav duaları neler, sınavda okunacak dualar neler gibi soruları araştırıyor. Peki YKS, LGS, DGS, KPSS, ALES, AÖF gibi sınavlarda başarılı olmaya yarayacak dualar hangileri?

SINAVDA HAFIZAYI KUVVETLENDİRECEK DULAR...

Sınavda zihin açıklığı ve kuvvetli bir hafıza için okunması gereken dua;

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1).İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in.(2) İnna fetahna leke fethan mubina.

SINAVDA KOLAYLIK İÇİN HZ MUSA'NIN DUASI: RABBİŞRAHLİ DUASI



Türkçe okunuşu ve anlamı; Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır ve dilimin bağını çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Olarak Türkçe tercüme edilmektedir. Arapça okunuşu ise; Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdaten min lisani yefgahu gavli. Şeklinde okunmaktadır.

Yine sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye duası okunması hafızayı kuvvetlendirecektir.''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'

Sınava girerken şu dua da okunmalıdır:"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (İsra suresi;80)

DUANIN ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

HER TÜRLÜ SINAVDA KOLAYLIK SAĞLAYAN DUA



"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

DUANIN ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

Kolaylık sağlayan bir başka dua: "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

DUANIN ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De'avat,90)

SINAV YERİNE GELİNDİĞİNDE OKUNACAK DUA



Sınav yerine gelindiğinde ve sıraya oturulduğunda şu âyet okunmalıdır;"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

DUANIN ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca ve sınav anında ise şu dua okunmalıdır:"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

DUANIN ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

UNUTKANLIĞA KARŞI İYİ GELEN SINAV DUASI



Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.



