İSTANBUL- SINAVLAR 'EMANETÇİLER'E YARADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Alper KORKMAZ- Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL-DHA

Okul kantini ve çevredeki işletmeler, AÖF, KPSS, YKS, ALES, TUS, DGS gibi sınav dönemlerinde, sınava alınması yasak olan cep telefonu, çanta, anahtar, takı gibi yasaklı eşyaları 3 ile 5 lira arasında değişen ücretlerle emanet olarak alıyor. Sınav boyunca öğrencilerin eşyalarını muhafaza eden emanetçiler, bu yolla günlük yüzlerce lira kazanıyor.

14-15 Aralık tarihinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavına giren öğrencilere, kimlik kontrolü sırasında cep telefonu, çanta, anahtarlık gibi eşyalarının sınav salonuna alınmayacağı belirtildi. Yanında yakını bulunmayan öğrenciler eşyalarını okul kantini ya da çevredeki kafeterya gibi işletmelere emanet olarak bırakmak zorunda kaldı.

Sınav sebebiyle yaklaşık 10 kişinin emanet getirdiğini belirten bir kafe işletmecisi “Hafta sonları genelde okullarımızda sınavlar oluyor. Sınavlarda insanlar mağduriyet yaşamasın diye biz de emanet olarak insanların cep telefonlarını, cüzdanlarını, çantalarını bıraktığı bir mekan olarak işletiyoruz burayı. Özel eşyalarının hepsini bırakabilirler. Cüzi rakamlar alıyoruz 2 lira 3 lira gibi sınav süresince, sonra geri veriyoruz. İçeride dolaplarımız var orada saklıyoruz. Bugün 10 kişi bıraktı. Başka yerlere de götürdükleri oluyor bu çevrede başka emanetçiler de var. Bu sistemden gayet memnunlar" dedi.