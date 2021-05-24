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'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu

24.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 sebebiyle sınavlar ertelenmişti. Bakan Selçuk, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavları için açıklama yaptı. Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin sınavlarına yönelik rehber niteliğindeki bilgiler paylaşıldı.

'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu

Lise, ortaokul ve ilkokul sınavları talebe göre yapılacak. İsteyen öğrenciler, sınava girebilecek. İsteyenler de sınava girmeyecek. Sınava girmeyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilk dönem sınavları geçerli olacak. Sınav tarihleri ise 1 Haziran’dan sonra belli olacak.

ORTAOKUL ve İLKOKUL'DA SINAV VAR MI?

MEB'in yayımladığı rehberde şu detaylar yer aldı;

İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrenciler için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmenler tarafından değerlendirilerek karne notu belirlenecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İlkokul, 4. sınıf öğrencilerimiz;

İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girdikleri sınavların puanları bulunuyorsa bu puanlarını yükseltebilir veya 2. dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisi tercih ediliyorsa, velinin 26 Mayıs 2021’ine dek okul müdürlüğüne yazılı ya da e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.

Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler;

  1. dönem derslerden sınava girebilir,

'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt bulduu

Girdikleri sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir veya 2. dönem yerine 1. dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu hâllerde hangisi tercih edilen velinin 26 Mayıs 2021’e dek okul müdürlüğüne yazılı ya da e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.

Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, kaç tane sınav olacağım?

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler, eğitim öğretim yılı sonuna dek her dersten yalnızca bir defa sınava girmiş olacak.

Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler, seçmeli dersler de dâhil olmak üzere tüm derslerden istemeleri durumunda sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.

Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler, talep etmeleri durumunda zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

Eğer 17 Mayıs 2021’den evvel sınava girildiyse yeniden sınava girmeye gerek yok.

Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?

Sınavlar okulda 18 Haziran 2021’e dek yapılmış olacak.

Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?

Sizde ya da birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık bulunuyorsa, okul içerisinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir sebeple sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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