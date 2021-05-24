'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu

Lise, ortaokul ve ilkokul sınavları talebe göre yapılacak. İsteyen öğrenciler, sınava girebilecek. İsteyenler de sınava girmeyecek. Sınava girmeyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilk dönem sınavları geçerli olacak. Sınav tarihleri ise 1 Haziran’dan sonra belli olacak.
MEB'in yayımladığı rehberde şu detaylar yer aldı;
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrenciler için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmenler tarafından değerlendirilerek karne notu belirlenecek.
İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
İlkokul, 4. sınıf öğrencilerimiz;
İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girdikleri sınavların puanları bulunuyorsa bu puanlarını yükseltebilir veya 2. dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisi tercih ediliyorsa, velinin 26 Mayıs 2021’ine dek okul müdürlüğüne yazılı ya da e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.
Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler;
Girdikleri sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir veya 2. dönem yerine 1. dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu hâllerde hangisi tercih edilen velinin 26 Mayıs 2021’e dek okul müdürlüğüne yazılı ya da e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.
Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler, eğitim öğretim yılı sonuna dek her dersten yalnızca bir defa sınava girmiş olacak.
Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler, seçmeli dersler de dâhil olmak üzere tüm derslerden istemeleri durumunda sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.
Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler, talep etmeleri durumunda zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek.
Eğer 17 Mayıs 2021’den evvel sınava girildiyse yeniden sınava girmeye gerek yok.
Sınavlar okulda 18 Haziran 2021’e dek yapılmış olacak.
Sizde ya da birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık bulunuyorsa, okul içerisinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir sebeple sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.
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