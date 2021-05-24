'Sınavlar ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt buldu

Lise, ortaokul ve ilkokul sınavları talebe göre yapılacak. İsteyen öğrenciler, sınava girebilecek. İsteyenler de sınava girmeyecek. Sınava girmeyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilk dönem sınavları geçerli olacak. Sınav tarihleri ise 1 Haziran’dan sonra belli olacak.

ORTAOKUL ve İLKOKUL'DA SINAV VAR MI?

MEB'in yayımladığı rehberde şu detaylar yer aldı;

İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrenciler için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmenler tarafından değerlendirilerek karne notu belirlenecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İlkokul, 4. sınıf öğrencilerimiz;

İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girdikleri sınavların puanları bulunuyorsa bu puanlarını yükseltebilir veya 2. dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisi tercih ediliyorsa, velinin 26 Mayıs 2021’ine dek okul müdürlüğüne yazılı ya da e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.

Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrenciler;

dönem derslerden sınava girebilir,

Girdikleri sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir veya 2. dönem yerine 1. dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu hâllerde hangisi tercih edilen velinin 26 Mayıs 2021’e dek okul müdürlüğüne yazılı ya da e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.