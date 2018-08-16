Sindirim sistemi enfeksiyonu nedir? Sindirim sistemi enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Sindirim sistemi enfeksiyonu hastalıkları nelerdir?

Kurban Bayramı’nı kimileri evde, kimileri tatilde karşılayacak… Kurbanlıklar kesilecek, birçok evde kavurma sofralardaki yerini alacak… Ancak aman dikkat! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, Kurban Bayramı’nda uygunsuz şartlarda kesilmiş kurbanlıkların bulantı, kusma ve ishal ile seyreden sindirim sistemi enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını söylüyor. Doç. Dr. Suna Yapalı “Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor” diyor. Peki bayramda artış gösteren mide ve sindirim sistemi problemlerinden korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. ETİ UYGUN ŞARTLARDA SAKLAYIN



Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın. TEZGAHTA ÇÖZDÜRMEYİN



Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.

TEKRAR DONDURMAYIN



Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın. ETİ HEMEN PİŞİRMEYİN



Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı “Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir” diyor. KIRMIZI ETİ ÖĞLEN TÜKETİN



Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı’nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin. ÖĞÜN ATLAMAYIN



Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin. PORSİYONLARA DİKKAT EDİN



Et tüketimini abartmayın. Günlük et tüketiminizin 100-150 gr yani yaklaşık 3-4 köfte veya eşdeğeri miktarı aşmamasına dikkat edin.

SEBZE VE SALATAYI İHMAL ETMEYİN!



Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık yakınmalarını arttırabileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih edin. KAVURMA VE MANGAL KEYFİNİZ ZEHİR OLMASIN!



Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı “Kavurma ve mangal keyfi sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz Kurban Bayramı’nın geleneksel lezzetlerinden. Kavurmayı kahvaltıda ve akşam geç saatlerde tüketmemeli. Mangalda et yakılmadan pişirilmeli. Mangal ateşinde yanmış et mide, pankreas ve kalın bağırsak kanseri için risk oluşturabilir” diyor. ETİN İYİ PİŞTİĞİNDEN EMİN OLUN



Çiğ ve az pişmiş etler aracılığı ile sindirim kanalına hayvanlardan bazı hastalıklar bulaşarak paraziter hastalıklar, tenyazise (halk arasında abdest bozan ya da şerit) sebep olabilir. Eti tüketmeden önce yeterince pişirildiğinden emin olun. GAZLI İÇECEKLER VE ALKOLDEN KAÇININ



Etin yanında tüketilen gazlı içecekler ve şeker içeriği yüksek meyve suları reflüyü tetikleyebilir, kan şekerini yükseltir, ayrıca hazımsızlık ve şişkinliği arttırabilir. Bu nedenle serinlemek için su ve ayran tüketin. Özellikle mangal sofralarında etin yanında tüketilen alkol sindirim sisteminin savunma mekanizmasını bozarak reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişime yol açabileceğinden alkolden uzak durun.

ÇAY VE KAHVEYİ ABARTMAYIN



Bayram ikramlarının vazgeçilmezlerinden çay ve kahve tüketimine bayramda dikkat edin. Su tercih etmeniz gereken en sağlıklı sıvı. Bayramda ortalama 2-2.5 lt su içmeye özen gösterin. Öğünlerde çok fazla su tüketimi reflüyü arttırabileceğinden, öğün aralarında tercih edin. HIZLI YEMEYİN, İYİ ÇİĞNEYİN



Gıdaların sindirimi ağızda çiğnemek ile başlıyor. Besinler ne kadar iyi çiğnenir ve yavaş yenirse sindirim kolaylaşıyor, beyinde tokluk hissi daha çabuk oluşuyor. Kurban Bayramı’nda reflü, hazımsızlık, gaz sancıları, kabızlık yakınmaları ve kilo alımına karşı eti iyi çiğneyerek tüketin.

ZİYARETLERDE HAMUR İŞİ VE TATLILARA DİKKAT EDİN



Baklava, revani, kadayıf ve börek gibi yiyecekler bayram ziyaretlerinde reddedilmesi güç ikramlar. Ancak lezzetli olduğu kadar, karbonhidrat içeriği de oldukça yüksek olan bu yiyecekleri günde 1 porsiyon ile sınırlayın, akşam yemeği sonrası tüketmeyin. Böylece hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi yakınmalarının oluşmasını engelleyebilirsiniz.