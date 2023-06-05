Sinekleri kovan en ucuz ve etkili yöntem! Kokusunu aldıkları an kaçarlar

Yaz boyunca sinek sesi ve ısırmalarından korunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit! Evde hazırlayacağınız doğal sinek kovucular ile bu sorunu çözebilirsiniz. Sineklerden hangi kokuya gelmez merak ediyorsanız her evde bulunan temel bir malzeme bu sorunuzun cevabı olacak.

SİRKE

Sivrisinekler kokudan nefret ettikleri için tüm sirke türleri kovucu olarak kullanılabilir.

Bazı sirkeler kovucu olarak diğerlerinden daha iyi çalışır. Uzmanlar özellikle elma sirkesi önermektedir.

Beyaz sirke kullanılıyorsa, bir sprey şişesinde suyla karıştırılması gerekir, aksi takdirde elma sirkesi veya kırmızı sirke doğrudan açıkta kalan cilde uygulanabilir ve koku sivrisinekleri kovar.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Lavanta yağı sivrisineklere direnmede faydalıdır ve ayrıca sivrisineklerin kaşıntılı ısırıklarını iyileştirmede rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu özel yağın çocuklar üzerinde kullanımı da güvenlidir ve kokudan hoşlanmayan sivrisinekler için daha fazla ısırmayı sınırlamaya yardımcı olur.

NANE YAĞI

Bazı araştırmacılar, yağın insan derisine uygulandığında yetişkin sivrisineklere karşı güçlü bir kovucu etkiye sahip olduğunu belirttiğinden, nane sivrisinekleri kovmak için faydalara sahiptir.

Yayıldığında, nane yağı sivrisinekleri uzak tutmaya yardımcı olabilir ve ailenizdeki herkesin can sıkıcı sivrisinek ısırıklarından korunmasına yardımcı olabilir. Çocuklar genellikle nanenin canlandırıcı kokusunu severler ve nane yağının serinletici hissi de rahatlama sağlayabilir ve sivrisinek ısırıklarının kaşınmasını azaltabilir.





