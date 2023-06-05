KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sinekleri kovan en ucuz ve etkili yöntem! Kokusunu aldıkları an kaçarlar

Sinekleri kovan en ucuz ve etkili yöntem! Kokusunu aldıkları an kaçarlar

05.06.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinek kovucu ürünler sağlığı ve evin havasını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle sineklerden kurtulmak için doğal sinek kovucu yöntemlere başvuruluyor. Yaz aylarının işkencesi sineklerden en hızlı ve uygun şekilde kurtulmanın etkili yolları bulunuyor. İşte doğal sinek kovucu yöntemler...

Sinekleri kovan en ucuz ve etkili yöntem! Kokusunu aldıkları an kaçarlar

Yaz boyunca sinek sesi ve ısırmalarından korunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit! Evde hazırlayacağınız doğal sinek kovucular ile bu sorunu çözebilirsiniz. Sineklerden hangi kokuya gelmez merak ediyorsanız her evde bulunan temel bir malzeme bu sorunuzun cevabı olacak.

SİRKE

Ekran görüntüsü 2023-06-05 170341

Sivrisinekler kokudan nefret ettikleri için tüm sirke türleri kovucu olarak kullanılabilir.
Bazı sirkeler kovucu olarak diğerlerinden daha iyi çalışır. Uzmanlar özellikle elma sirkesi önermektedir.

Beyaz sirke kullanılıyorsa, bir sprey şişesinde suyla karıştırılması gerekir, aksi takdirde elma sirkesi veya kırmızı sirke doğrudan açıkta kalan cilde uygulanabilir ve koku sivrisinekleri kovar.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Ekran görüntüsü 2023-06-05 170402

Lavanta yağı sivrisineklere direnmede faydalıdır ve ayrıca sivrisineklerin kaşıntılı ısırıklarını iyileştirmede rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu özel yağın çocuklar üzerinde kullanımı da güvenlidir ve kokudan hoşlanmayan sivrisinekler için daha fazla ısırmayı sınırlamaya yardımcı olur.

NANE YAĞI

Ekran görüntüsü 2023-06-05 171231

Bazı araştırmacılar, yağın insan derisine uygulandığında yetişkin sivrisineklere karşı güçlü bir kovucu etkiye sahip olduğunu belirttiğinden, nane sivrisinekleri kovmak için faydalara sahiptir.

Yayıldığında, nane yağı sivrisinekleri uzak tutmaya yardımcı olabilir ve ailenizdeki herkesin can sıkıcı sivrisinek ısırıklarından korunmasına yardımcı olabilir. Çocuklar genellikle nanenin canlandırıcı kokusunu severler ve nane yağının serinletici hissi de rahatlama sağlayabilir ve sivrisinek ısırıklarının kaşınmasını azaltabilir.

gfhfgjgk_720

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşlaşmış derz aralarını anında temizleyen iki malzemeli karışımTaşlaşmış derz aralarını anında temizleyen iki malzemeli karışım
Kuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştıKuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştı
Sinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştıSinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştı
Anahtar Kelimeler:
sirke sinek lavanta yağı nane yağı sinek kovucu sivrisinek hangi kokuya gelmez alara

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Survivor'da boğazları düğüm düğüm eden itiraf: "Ömrüm boyunca kaçtım, burada yakalandım"

Survivor'da boğazları düğüm düğüm eden itiraf: "Ömrüm boyunca kaçtım, burada yakalandım"

Optik illüzyonda gördüğünüz ilk şey karakterinizi söylüyor

Optik illüzyonda gördüğünüz ilk şey karakterinizi söylüyor

80 yaşında hiçbir kırışıklığı yok! Genç görünüm için tek yaptığı...

80 yaşında hiçbir kırışıklığı yok! Genç görünüm için tek yaptığı...

Sevgili bulamama nedenini açıkladı! "Erkekler korkuyor"

Sevgili bulamama nedenini açıkladı! "Erkekler korkuyor"

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.