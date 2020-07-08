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Sineklerle ilgili korkutan koronavirüs açıklaması: Virüsü taşıyabilme riski fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aycan Gazyağcı, "Mekanik olarak sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla. Bunların Covid-19 ile kontamine olmuş bir yerdeki temasından sonra sizin yediğiniz meyvenin üstüne konduğunda bulaştırma riski olabilecek canlılar olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Sineklerle ilgili korkutan koronavirüs açıklaması: Virüsü taşıyabilme riski fazla

Dr. Öğretim Üyesi Aycan Gazyağcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kesin bilgiler için henüz erken olduğunu söyleyen Gazyağcı, "Ancak mekanik olarak sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla. Bunu sadece sivrisinekler için söyleyemeyiz. Karasinekler de çöplükte bulunan ve daha sonra evlere girebilen bir canlılar. Ayrıca bunların Covid-19'la kontamine olmuş bir yerdeki temasından sonra sizin yediğiniz meyvenin üstüne konduğunda bulaştırma riski olabilecek canlılar olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'SAYISIZ VİRÜS BULAŞTIRABİLİR'

Gazyağcı, sineklerin virüsü bünyelerine almadan bacaklarıyla, ağızlarıyla taşıyabildiğini belirterek, "Buradan başka bir mekana götürür. Ve siz o yere elinizi sürüp, ağzınıza götürdüğünüzde ve Covid-19'lu kurallara uymadığınızda bunu vücuda alma riski var; ama tabii ki bu zeminle alakalı bir şey. Metal yüzeyde mi, plastik bir yüzeyde mi, yoksa gıdanın üzerinde mi, bunlar hep bulaş olayını değiştiren şeyler. Kesin olarak bulaştırır ya da bulaştırmaz diyemeyiz. Bundan dolayı kesinlikle hijyen kurallarına uymamız gerekir. Sivrisinek ve karasinekler mekanik olarak sayısız bir şekilde virüs bulaştırıcılarıdır. Bunlar sadece koronavirüsü değil, 'batı nil' virüsü gibi virüs çeşitlerini de bulaştırabilen canlılardır. Sinekler birçok hastalığı ve virüsü bulaştırabiliyorlar. Fakat koronavirüs de bunların içerisine dahil edilebilir. Ama bu konu kesinlikle araştırılması gereken bir konu" diye konuştu.

'SİNEKLERLE MÜCADELE GERÇEKTEN ZOR BİR İŞ'

Son zamanlarda sivrisineklerin özellikle büyükşehirlerdeki sayılarının artmasına da değinen Gazyağcı, sivrisineklerin sulu ortamlarda üreyen canlılar olduğunu belirtti. Gazyağcı, "Bu dönemde mücadele tekniklerimizle ilgili sıkıntı yaşamış olduğumuz için böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması gibi durumlar söz konusu olduğu için birçok ilaçlama tekniği yapılamadı. Bu bakımdan bunlara karşı mücadele tam yapılamadı, sineklerle mücadele gerçekten zor bir iş. Yapılması gereken bu dönemde özellikle belediyelerin çalışmalarını aksatmadan devam ettirmeleri gerekiyor. Bireysel olarak da kişiler bu dönemde kendilerini losyonlarda ve çeşitli sinek kovucularla koruyabilirler. Ya da evlerindeki pencerelerine tel takıp fiziksel mücadele edebilirler. Fakat sivrisineklerle mücadelede bu basit önlemler yeterli değil. Belediyelerin ve çalışması gereken yetkililerin bu konuda hep birlikte ve aynı anda çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İLAÇLAMA GÜNDÜZ YAPILMAMALI'

Gazyağcı, sineklere karşı ilaçlama konusunda bazı yanlışların yapıldığını da belirterek, "Belediyeler ilaçlama konusunda birtakım yanlışlar yapıyor. Örneğin günün sıcak saatlerinde erişkin sivrisineklerle mücadelenin hiçbir anlamı yok. Çünkü sinek gece aktiftir. Alacakaranlıkta ya da gündüz sinek bulmanız, özellikle sivrisinek bulmanız çok zordur. Yani sineklere karşı ilaçlama gündüz yapılmamalı. Erişkin sineklere mücadelede ilaçlamadan ziyade sucul olduğu dönemler yani larvalar dönemlerinde yapılan mücadele daha başarılıdır" ifadesini kullandı.

(DHA)

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