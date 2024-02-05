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Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya saunaya girdi! "Sete giren terler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini oynadığı aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen, D Media imzalı 'Senden Önce' dizisi için geri sayım başladı. Diziden çekilen bir kare gündem oldu. İki güzel oyuncu, otel sahnelerinin çekildiği setten sauna keyfi yaptıkları fotoğrafı paylaştı.

Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya saunaya girdi! "Sete giren terler"

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce dizisinin yayın tarihi çok yakında belli olacak. Yayın öncesi bir fragman daha izleyici ile buluştu.

Şile başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimleri devam eden dizinin ilk bölümü için yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Yeni fragman, önceki tanıtım filmlerinde olduğu gibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DİZİDEN İPUÇLARI VERİLDİ

Merve’nin (Sinem Ünsal) eşi Hakan’a (Alp Navruz) sürpriz yapmak için geldiği otelde, Sahra (Nilperi Şahinkaya) ile karşılaştığı sahnelerin yer aldığı tanıtım filminde, dizinin nasıl bir dünyada geçeceğine dair ipuçları verildi.

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"SETE GİREN TERLER"

Tanıtım filminde dikkat çeken bir diğer sahne ise Merve ile Sahra’nın otelin saunasında bir araya gelmeleri oldu.

Sinem Ünsal, o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayran sayfalarında yapılan yorumlarda bir kullanıcının, “Hamama giren terler” atasözünden yola çıkarak yazdığı “Sete giren terler!” ifadesi dikkat çekti.

nilperi şahinkaya


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Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya Sinem Ünsal sosyal medya Oyuncu
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