"Sinema sektöründe kadın olmak zor"

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Güven" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Sefa Öztürk imzalı film, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Filmin yönetmeni ve senaristi Öztürk, yaklaşık bir saat 40 dakika süren filmin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"Güven"in ilk uzun metraj filmi olduğunu belirten Öztürk, yönetmenliğin çok keyifli, senaryo yazmanın ise zor olduğunu ifade etti. Sinema sektöründe kadın olmanın güçlüğüne değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Sektörde kadın olmak zor. Sinema, dizi sektöründe çok fazla kadın çalışıyor. Yönetmen ve yapımcı kadın sayısı çok az. Kamerayı ve parayı kadına teslim etme noktasında fazlaca ketum davranılıyor. Kadın yönetmen sayısı zaten az. İkinci filmini çekebilen kadın yönetmen sayısı da az. Kadın diliyle film yapmak, sadece güçlü kadın hikayesi anlatmak anlamına gelmiyor. Bakış açısının farklılığı anlamına geliyor."

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