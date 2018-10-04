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"Sinema sektöründe kadın olmak zor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında "Güven" filmi sanatseverlerle buluştu - Filmin yönetmen ve senaristi Sefa Öztürk: - "Sektörde kadın olmak zor. Sinema, dizi sektöründe çok fazla kadın çalışıyor. Yönetmen ve yapımcı kadın sayısı çok az. Kamerayı ve parayı kadına teslim etme noktasında fazlaca ketum davranılıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Güven" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Sefa Öztürk imzalı film, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Filmin yönetmeni ve senaristi Öztürk, yaklaşık bir saat 40 dakika süren filmin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"Güven"in ilk uzun metraj filmi olduğunu belirten Öztürk, yönetmenliğin çok keyifli, senaryo yazmanın ise zor olduğunu ifade etti. Sinema sektöründe kadın olmanın güçlüğüne değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Sektörde kadın olmak zor. Sinema, dizi sektöründe çok fazla kadın çalışıyor. Yönetmen ve yapımcı kadın sayısı çok az. Kamerayı ve parayı kadına teslim etme noktasında fazlaca ketum davranılıyor. Kadın yönetmen sayısı zaten az. İkinci filmini çekebilen kadın yönetmen sayısı da az. Kadın diliyle film yapmak, sadece güçlü kadın hikayesi anlatmak anlamına gelmiyor. Bakış açısının farklılığı anlamına geliyor."
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- Filmin diline yönelik eleştiri

Filmi izleyip söyleşiye katılan ve öğretmen olduklarını belirten bir çiftin eserde kullanılan dile yönelik eleştirilerine yanıt veren Öztürk, "Öğretmen olduğunuz için hassasiyetinizi anlıyorum. Sanat olanı değil, belki bazen olmayanı göstermek anlamına geliyor. Benim çıkış noktam sanat yapmak, ülke tanıtma işi değildi. Günlük hayatımızda çok daha fazla küfür var." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin yapımcılarından Serkan Acar da festivalde yer almayı kendilerine görev edindiklerini, gördükleri yoğun ilginin kendilerini sevindirdiğini vurguladı.

Filmin başrol oyuncularından Bülent Çolak da "Ali" karakterini canlandırırken zorlandığını dile getirdi. Gözde Çığacı ise filmde gerçek hayatta anne olmadan bir anne karakterini en iyi şekilde beyaz perdeye yansıtmaya çalıştığını anlattı. Ahmet Kaynak da film için rollerine tiyatroda olduğu gibi çalıştıklarını aktardı.

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