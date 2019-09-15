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Sinema tutkusunun peşinde 10 bin kilometre

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

YAŞAR Üniversitesi'nde Film Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Emir Gidel, İzmir'den Kanada'ya uzanan sinema eğitiminde, birbirinden başarılı birçok işe imza attı.

Sinema tutkusunun peşinde 10 bin kilometre

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi'nde Film Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Emir Gidel, İzmir'den Kanada'ya uzanan sinema eğitiminde, birbirinden başarılı birçok işe imza attı. Kanada'da Vancouver Film Okulu'nda eğitmenlik yapan ve son olarak Disney Channel ile Netflix için çekilen 'Pup Academy' isimli dizide yardımcı editör olarak çalışan Emir Gidel, sinema tutkusuyla gittiği 10 bin kilometre uzaklıktaki başarı hikayesini anlattı.
Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan Emir Gidel, bir süre Türkiye'de dizilerde reji asistanı olarak çalıştıktan sonra yurtdışında eğitim hayallerini gerçekleştirmek için Kanada'da bulunan Vancouver Film Okulu'na gitti. İzmir'den Kanada'ya uzanan başarı hikayesini anlatan Emir Gidel, şöyle dedi:
"Çocukluğumdan bu yana sinema sektöründe çalışma hayalim vardı ve hep bu hayalimin peşinden gittim. Öğrenciliğim döneminde ekibinde yer aldığım 'Köksüz' isimli film, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Film Festivali'nde ödül aldı. Yaşar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da çalıştım. Fakat Hollywood'a iş yapan bir isim olmak için yurtdışına gitme hedefim vardı. Kanada'daki Vancouver Film Okulu'na başvurdum. Bir dizi dil sınavı, diploma denkliği gibi birçok süreçten geçtim, burs kazandım ve Nisan 2015'te okula başladım. Yaşar Üniversitesi'nde aldığım sinema eğitiminin ve İngilizcemin iyi olmasının büyük faydası oldu. Hem teknik bilgi, hem iyi İngilizce bilmem hem de hayat tecrübesi anlamında oraya hazır gittim diyebilirim. Bu beni bir adım öne geçirdi ve diğer öğrenciler arasından sıyrılmamı sağladı."
KANADA'DA İŞ TEKLİFİ ALDI
Bir yıl boyunca yoğun bir tempoda eğitim gördüklerini ifade eden Gidel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dersler ve projelerle dolu geçen bir yıldan sonra mezun oldum. İş iznine başvurdum, Kanada'yı seçmemin asıl sebeplerinden biri, Hollywood'un, yapımlarını vergi indirimi, yetişmiş iş gücü vb. sebeplerle Kanada Vancouver'da yapması oldu. Çoğu Amerikan dizisi ve filmi orada çekiliyor ve sektör çok gelişmiş durumda. İş iznim çıkana kadar birkaç ay için Türkiye'ye döndüm. 2017'nin başında iş iznim çıkınca yeniden Kanada'ya gittim ve okulumdaki hocam bana asistanlık teklif etti. Bir yıl boyunca asistanlık yaptım, projelerde yer aldım ve derslere girdim. Asistanlık bitince de yarı zamanlı olarak eğitmenliğe devam ettim."
Bu süreçte birçok iş teklifi aldığını ifade eden Emir Gidel, “90'lı yıllarda bir köpeğin hikayesinin anlatıldığı ve birçok devam filmi çekilen Air Bud filminin yapım şirketi, Disney Channel ve Netflix için yeni bir dizi yapıyordu ve bana yardımcı editörlük pozisyonu teklif etti. Pup Academy isimli çocuk dizisinde, bir yıl boyunca yardımcı editör olarak çalıştım. Bu süre içinde hem okul hem dizide çalıştım. Dizinin sezon çekimlerini bitirdim ve Türkiye'ye geldim, bu arada Kanada'da oturma izni de aldım. Dizinin ilk sezonu geçen Ağustos ayında yayınlanmaya başladı. İkinci sezonda da dizide devam etmeyi planlıyorum" diye konuştu.
HEDEFİ HOLLYWOOD'DA ÇALIŞMAK
Emir Gidel, hedefinin Hollywood'da çalışmak olduğunu vurgulayarak, öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulundu. Gidel, "Öğrenci oldukları dönemde geleceklerini planlamaya başlayıp ve buna göre yollarını belirlesinler. Okudukları bölümün hangi dalında çalışmak istediklerine mezun olmadan karar verip derslerini ona göre seçip hayatlarını ona göre yönlendirsinler. Yurt dışı planı olan arkadaşlarımız ise iyi İngilizce bilmenin çok ciddi bir öneme sahip olduğunu unutmasınlar. Ne istediğini bilmek, hayallerinin peşinden gitmek ve fırsat geldiğinde hazır olmak çok önemli" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sinema tutkusunun peşinde 10 bin kilometreSinema tutkusunun peşinde 10 bin kilometre

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