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Sinema ve dizi sektörü ile ilgili kanun teklifi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmeye başlandı.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin konuştu.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmeye başlandı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin konuştu. Yayman, Türk dizilerinin dünya çapında izlendiğini belirterek, “Tokyo’ya gittiğinizde Türk dizilerinin fenomen olduğunu görürsünüz. Ya da Hindistan’da Türk sinemasının ne kadar ileriye gittiğini görürsünüz. Türkiye sinema alanında, diziler alanında çok önemli yol aldı. Bu kabına sığmayan sektörü çok daha ileriye götürmek, yumuşak gücü bütün dünyaya götürmek anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yayman, şöyle konuştu:
“Cem Yılmaz gelecek mi, onlar gelmeyecek ama bizi görecekler. Bu yasayı uzun zamandır tartışıyoruz. 14 yıldır meslek örgütleriyle birlikte tartıştığımız, yapımcılarla tartıştığımız, olgunlaştırdığımız ve birlikte yaptığımız sinema yasasıdır. Sinemamıza hizmet veren Yeşilçam’ın emekçilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar olmasa hayata ışık tutamazdık. Sürdürülebilir olmasını önemli buluyoruz. Kanun teklifini tüm paydaşlarımızla, sektörde bulunan tüm oyuncularla huzurlarınıza getirmiş durumdayız.”
Kanun teklifi hakkında bilgi veren Yayman, “Yabancı sinema desteği; Türkiye dünyanın sinema platosu haline gelebilir, uzun zamandır sektörün beklediği bir düzenlemeydi. Küçük olan yerli yapımcıların destek alması sağlanmaktadır. Türkiye, Avrupa’da yüzde 63’le en çok yerli film izlenen ülkelerin başında geliyor. Yerli film desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dizi film desteği; Türkiye dünyada dizi film ihraç eden ABD’den sonra ikinci sıradadır. Balkan ve Ortadoğu coğrafyasında çok önemli işlev görüyor. Ülke tanıtımı, turizm konusunda güçlü bir enstrüman haline gelmiştir dizi filmler, desteklenecektir. Film yapmak istiyorsunuz, bütçe planlamanızın üzerine çıktığı için Sinema Genel Müdürüne müracaat ettiğinizde çekim sonrası destek devreye giriyor. Bağımsız filmlerin desteklenmesi; değişiklikle geri ödemeli verilen ödemeler geri ödemesiz hale getirilmektedir. Şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, cinsellik konusunda ailelerin, çocukların korunması bakımından düzenleme yapılıyor. Dünyada ne varsa bizde de o vardır. Dünyanın sinema saatiyle bizim sinema saatimiz aynıdır” şeklinde konuştu.
Sinema sektöründe yaşanan anlaşmazlık konusunda ise Yayman, “Ortak aklı kullanmak, beraberce bu sorunu çözmek adına şunu öneriyoruz; yapımcı ile sinema salonu sahibi gelip anlaştığı zaman, işletmeci ile yapımcının ortaklaşmasana, inisiyatifine bırakıyoruz” diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ise, sinema sanatının önünü açmak için çalışma yapıldığını söyleyerek, “Ana fikir olarak ‘ben yaptım oldu’ yerine, ‘gelin beraber yapalım’ düşüncesi hakim oldu. Ortak emeklerle bir sonuç ortaya çıktı. Birinci amaç sinema sanatının önünü açmak, sorunlarını çözmek, desteklemek, dengeyi sağlamak, toplumsal hassasiyeti ön plana almak, çözüm önermek” ifadelerini kullandı.

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