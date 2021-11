Sinema ve ekran tutkunlarının mutlaka görmesi gereken %25 indirimli kamera ve TV modelleri

Yüzlerce çeşit televizyon ve fotoğraf makinesi arasından doğru seçimi yapmak gerçekten çok zor. Televizyon seçerken ekran genişliğine, çözünürlüğüne, inceliğine ve daha pek çok özelliğine dikkat etmek gerekiyor. Aynı durum fotoğraf makineleri için de geçerli. Her ne kadar akıllı telefonların kameraları gün geçtikçe daha başarılı işler ortaya koysa da deklanşöre basmanın verdiği hissi telefonlarla almak çok zor. Peki, birçok seçenek arasından hangi televizyon ve kameraları seçmelisiniz? Kararsızlığınıza son verecek en güzel kamera ve televizyonları sizler için inceledik. Üstelik sizin için seçtiğimiz bu birbirinden kaliteli ürünler, Black Friday kampanyaları ile 30 Kasım 2021 tarihine kadar indirimde! Haydi, bu listeye birlikte göz atalım.

1. Ses yüksekliğini otomatik olarak kontrol eden Sony BRAVIA XR65X90J

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

XR Contrast Booster teknolojisine sahip Sony BRAVIA XR65X90J, ışıkları kullanarak büyük tepe noktaları oluşturmak için parlaklığı ayarlarken gölgelerde de daha derin bir karanlık elde ediyor. OLED paneli sayesinde hiçbir detayı kaçırmanıza izin vermiyor. XR 4K yükseltme işlevine sahip televizyon, herhangi bir içeriğin kalitesini 4K'ya yakın bir çözünürlüğe dönüştürebiliyor. XR bilişsel işlemcisi ise kayıp doku ve ayrıntıları kurtaran çok sayıda veri içeriyor. Ayrıca televizyon, Cognitive Processor XR özelliği sayesinde renkleri gelişmiş bir ton ve doygunluk aralığıyla sunuyor. Televizyon, Voice Zoom 2 teknolojisi ile ses türünü analiz ederek netleştiriyor ve diyalogların sesini otomatik olarak yükseltiyor. Televizyonun tüm fonksiyonlarını ses ile kontrol etmek de mümkün. Hatta sesli arama sayesinde izlemek istediğiniz dizi ve filmleri kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca Apple ürünleri ile uyumlu olan cihaz, en iyi ses verimini sunmak için ortam algılama sensörüne de sahip.

XR Motion Clarity teknolojisi ile net bir görüntü sağlayan Sony BRAVIA XR65X90J için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Kompakt tasarımıyla kolayca taşınan Sony DSC-RX100M7

Göz alıcı kareler yakalamanıza imkan tanıyan Sony DSC-RX100M7; süper hızlı AF, gerçek zamanlı Eye AF ve gerçek zamanlı takibin yanı sıra görüntü sabitleme özelliğine de sahip. 24-200 mm'lik zoom lensine ve 0.02 sn odaklama hızına sahip kamera, cep boyutu sayesinde kolayca taşınıyor. Küçük boyutuna rağmen üstün bir performans sergileyen ürün, hızlı görüntü sensörü ile 20 fps'e varan kesintisiz çekim imkanı sunuyor. AF/AE hesaplamaları sayesinde hareket halindeki nesneleri takip ederek mükemmel kareler yakalamanıza olanak tanıyor. Zamanlayıcı fonksiyonu bulunan kamera, gerçek zamanlı takip sistemi ile hareketli nesnelerde de kararlı çekimler gerçekleştiriyor. Geliştirilmiş göz algılama sistemi olan Eye AF ise hem insan hem hayvan gözünü algılayarak muhteşem portre çekimlerine izin veriyor. Yüksek çözünürlüklü ve 921.000 noktalı 3.0 tipi LCD monitörü, aşağı doğru 90° ve yukarı doğru 180° hareket ettirilebiliyor. Bu fonksiyonu ile yüksekte ve alçakta kalan nesnelerin kadraja alınmasını kolaylaştırıyor. Üstelik özçekimleri de daha pratik bir hale getiriyor! Dokunmatik deklanşör sistemi bulunan ürünün dokunmatik ekranı üzerinden netleme yapmak da mümkün.

Görüntü sensörü ile gerçekçi kareler elde etmenizi sağlayan Sony DSC-RX100M7 için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Mobil cihazlarla bağlantı kuran Sony Alpha a7 III

Çekim sırasında oluşabilecek sarsıntıları telafi eden Sony Alpha a7 III Full-Frame Aynasız Fotoğraf Makinesi, kritik çekimleri başarıyla gerçekleştiriyor. Daha yüksek hassasiyet, çözünürlük, işleme hızı, dinamik aralık ve çekim tepkisi ile hem profesyoneller hem fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için harika bir tercih olan kamera; mükemmel çekimler yapmanıza imkan tanıyor. AF/AE takibi ile kesintisiz ve net kareler yakalayan fotoğraf makinesi, kesintisiz çekim ile yaklaşık 177 standart görüntü, 89 sıkıştırılmış görüntü ya da 40 sıkıştırılmamış RAW görüntüsü yakalayabiliyor. 4D Focus özelliği sayesinde otomatik netleme yapabilen cihaz, hem sabit görüntüleri hem hareketli nesneleri mükemmel bir şekilde yakalıyor. Üstelik bu fotoğraf makinesi; dahili Wi-Fi, NFC ve Bluetooth özellikleri ile çektiğiniz görüntüleri doğrudan paylaşma imkanı sunuyor. Mobil cihazlarla hızlı bir şekilde bağlantı kuran kamerayı uzaktan kontrol etmek de oldukça kolay.

Kompakt ve güçlü bir gövdeye sahip Sony Alpha a7 III Full-Frame Aynasız Fotoğraf Makinesi'ni detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. 3D ses deneyimi sağlayan Sony BRAVIA XR55A80J

Cognitive Processor XR işlemcisi ile desteklenen OLED panele sahip Sony BRAVIA XR55A80J, gerçekçi görüntüler sunarak izleme keyfini artırıyor. Renk ve desenleri insan gözünün odaklandığı şekilde işleyerek gölgelerde derin bir karanlık elde ediyor. Doğal ve gerçekçi görüntülerin yanı sıra sürükleyici bir ses deneyimi de sunan televizyon, sesli komut ile kontrol edilebiliyor. Tüm ayrıntıları yakalamanızı sağlayan ürün, çapraz veri analizi kullanarak bulanıklığın önüne geçiyor. Hoparlörlü ekranı sayesinde hassas ve gerçekçi sesler sunuyor. İzlediğiniz her şeye gerçek surround ses ekleyerek 3D ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Akıllı telefonunuzla eşleştirebileceğiniz ürün, minimalist tasarımı ile göz dolduruyor.

Üstün ses ve görüntü sağlayan Sony BRAVIA XR55A80J için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Karanlıkta bile mükemmel kareler yakalayan Sony DSC-RX100M5A

ZEISS Vario-Sonnar lense sahip Sony DSC-RX100M5A Dijital Fotoğraf Makinesi, 24-70 mm'lik optik aralığı sayesinde üstün performans gösteriyor. Geniş F1.8-2.8 diyafram açıklığı sayesinde hem yüksek deklanşör hızı hem net çekimler sunuyor. 960 fps'e kadar süper ağır çekim sağlayan kamera, 315 aşama algılamalı AF noktası sayesinde hassas netleme ve takip performansı ile nesneleri mükemmel bir şekilde yakalıyor. Deklanşör sesini kapatabileceğiniz kamera, gürültüye duyarlı çekimleri kolayca gerçekleştirmenize imkan tanıyor. Eye AF fonksiyonu ile yüzler karanlıkta kalsa da mükemmel porte çekimleri gerçekleştiriyor. Özel bir netleme alanı oluşturmaya imkan tanıyan cihaz, hareketli nesneleri yakalayarak ideal kompozisyonu oluşturmanızı sağlıyor. Kompakt boyutu sayesinde kolayca taşınıyor.

Her ortamda mükemmel çekimler gerçekleştiren Sony DSC-RX100M5A Dijital Fotoğraf Makinesi'ni satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

6. Mükemmel bir görüntü kalitesi sunan SONY KE48A9



Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Geleneksel bir televizyona göre daha fazla renk içeren SONY KE48A9 Android OLED TV, her görüntünün veri analizini işleyerek hassas ve gerçekçi bir izleme keyfi sunuyor. Her içeriğin kalitesini 4K çözünürlüğe yükseltebilen ürün, X1 Ultimate işlemcisi sayesinde gerçekçi ayrıntılar sunuyor. Hareketleri daha net ve akıcı gösteren Pixel Contrast Booster fonksiyonu sayesinde derin gölgeler ile mükemmel tonlar elde ediyor ve bulanıklığı en aza indiriyor. Televizyon, ortam optimizasyonu teknolojisi ile her ortama göre sesi ve görüntüyü otomatik olarak algılayarak olağanüstü bir izleme keyfi sunuyor. Gelişmiş ses teknolojisi ile sesli komutu algılayabilen ürünün şık tasarımı ile oturma alanınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

Ekran başında geçirdiğiniz vakti daha keyifli kılan SONY KE48A9 121 Ekran 4K UHD Android OLED TV'yi detaylı olarak incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.