İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye genelinde bu yıl 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturup, ana hedefimiz olan Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın kampanyasını bundan sonra hep devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılış töreni "Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmin gösterimiyle Beyoğlu'ndaki Grand Pera Emek Sahnesinde yapıldı. Ersoy, çok renkli ve cıvıl cıvıl bir ortamda gerçekleşen açılışta öğrencilerle bir arada olduğu için keyif duyduğunu söyleyerek, "Geçen sene başlamıştı bakanlığımız bu organizasyona. Buradaki amacımız, sanatla, kültürle, sinemayla, genç yaşta öğrenci arkadaşlarımızı tanıştırmak ve bundan sonra da onların bizim başlattığımız noktadan devam etmelerini sağlamak." dedi. Güzel bir başlangıç olduğunun altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Geçen sene ilki yapıldığı zaman, Türkiye genelinde 750 bin öğrenci arkadaşımızı sinemayla buluşturmuştuk. Bu sene rakamı biraz daha büyütüyoruz ve 1 milyon öğrenci hedefliyoruz. Türkiye genelinde bu yıl 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturup, ana hedefimiz olan Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın kampanyasını bundan sonra hep devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu, tek başına yaptığımız bir organizasyon değil. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Türkiye Belediyeler Birliği'ne, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ve bütün organizasyonlarda bize destek veren sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber filmin keyfini çıkarıyoruz. İyi seyirler." Oyuncu Wilma Elles ise sinemanın her zaman bir ülke için çok önemli bir reklam aracı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Mesela Ayla filmini düşünelim. (Türkiye'nin) Oscar adayı oldu ve birçok insan bu filmi görmüş oldu. Türkiye hakkında birçok şey de öğrendiler. Ben ilk defa sinemaya gittiğimde oyuncu olmak istediğime karar verdim. Sanıyorum ki birçok çocuk da böyle düşünecek. Belki yönetmen, belki yapımcı olmaya karar verecek. Bu şekilde ülkeye büyük katkı verecekler. Sinema Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bey bu projeyi desteklediği için hepimizi çok mutlu etti. Ben şimdiden çok heyecanlıyım ve dört gözle bekliyorum gelecek senelerde neler olacağını. Hem kültür hem de turizm açısından çok büyük olumlu girişimler bizi bekliyor."

Necati Şaşmaz da oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarak ve sinemanın her alanında bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Umuyorum ki bu projeyle sinemaya giden her gencimiz, ileride kendisi de böylesi işlere girişmiş olur. Sinemayla, kültürümüze, geleceğimize dair güzel şeyler bırakmış olurlar. Onların eğitimine, öğrenimine ve bir öngörüye sahip olabilmeleri için bu projenin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sinema seyretmeyen çocuk kalmasın." diye konuştu. Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ise toplumu sanatla kuşatmanın çok doğru bir proje olduğunu söyleyerek, "Bu da sanatın bir parçası olan sinemayla çocuklara erişmek anlamına geliyor bu projede. Çocukların hayallerini öngörülerini, hayal etmelerini sağlayan sinemadaki kazanımları çok fazla. Sinema, birçok konuda kazanım olabilecek bir nokta. O yüzden çocukların gelecekte çok başarılı işler yapmalarına ve hayallerine yardımcı olacağını düşünüyorum. Gençlerin özellikle bu sayede kültür ve sanat akışına daha çabuk kapılabileceğini, kültür ve sanatın önemini daha çabuk idrak edebileceklerine inanıyorum. Ben özellikle çocukluğumdan hatırlıyorum, sinemaya çok fazla gitme şansımız yoktu. Daha doğrusu, düzgün bir sinema salonu yoktu. Bunun özlemini çocukken hep hissederdim." değerlendirmesini yaptı.