Singapur’da öz kızına 7 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 25 yıl hapis ve kırbaç cezası

Singapur'da 44 yaşındaki babanın, 15 yaşındaki öz kızına 7 yıldır cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Olay, genç kızın yaşadığı cinsel istismarı arkadaşlarına anlatması sonucu ortaya çıktı.Genç kızın annesinin evde bulunmadığı zamanlarda 44 yaşındaki babası tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığı ve annesi işten gelene kadar 'ceza' olarak odaya kilitlendiği belirtildi.

OLAYI ARKADAŞLARINA ANLATTI

Genç kız yaşadığı vahşet olayla ilgili sessizliğini arkadaşlarına bozdu. Okul arkadaşlarının kendisine neyin mutsuz ettiğini sorması üzerine genç kızı yaşadığı olayı anlatmaya karar verdiği belirtildi. Genç kız, 7 yıldır öz babası tarafından uğradığı cinsel istismarı ardaşlarına anlattığı, arkadaşlarının da öğretmenine anlatması sonucu olayın polise taşındığı kaydedildi. Suçlamaları kabul eden 44 yaşındaki babanın 25 yıl hapse ve 24 kırbaç cezasına çarptırıldığı belirtildi.

