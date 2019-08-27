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Singapur'a satılan lüks yat nakliye gemisine yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'den Singapur'a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı'ndaki nakliye gemisine taşındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den Singapur'a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı'ndaki nakliye gemisine yüklendi.

Körfez ilçesindeki limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 18,7 ton ağırlığındaki lüks yatı, denizden alarak limana taşıdı.

DP World'den yapılan yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'ndeki limanın, konteyner operasyonları dışında, özel ekipmanlar kullanarak genel kargo ve proje kargo operasyonlarında da hizmet verdiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda, konteyner gemilerine veya açık yük gemilerine özel ekipmanlar eşliğinde çeşitli ölçülerde makina parçası, transformatör, ekskavatör, boru, yat gibi kargoların yüklenip tahliye edilebildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liman sahamızda özel kargolar için depolama hizmeti de verilmektedir. Son dönemde proje kargo olarak vermiş olduğumuz hizmet kapsamında deniz üzerinden karaya yat elleçlemesi yapılarak ardından rıhtım vinçlerimizle gemiye yüklemesi yapıldı. Bunun yanı sıra deniz üzerinden direkt gemiye yükleme yoluyla da elleçleme yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, lüks yatın önce liman sahasındaki beşik üzerine alındığı, yanaşması sorasında da gemi üzerine yüklenmesi ve sabitlenmesinin yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
DP World İzmit Körfezi Lüks yat

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