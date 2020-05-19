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Singapurlu yetkililer, yanlışlıkla 357 kişiye 'koronavirüs testiniz pozitif çıktı' mesajı gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Singapurlu yetkililer, 357 koronavirüs hastasına, test sonuçlarının tekrar pozitif çıktığını belirten ‘hatalı’ bir mesaj gönderdiği için özür diledi.

Singapurlu yetkililer, yanlışlıkla 357 kişiye 'koronavirüs testiniz pozitif çıktı' mesajı gönderdi

Singapur’da tam 357 koronavirüs hastasına, yanlışlıkla test sonuçlarının bir kez daha pozitif çıktığını duyuran bir mesaj gönderildi.

Yapılan hatanın farkına varan Sağlık Bakanlığı, “Mesajlar, sistemimizin etkinliğini artırmaya çalıştığımız bir sırada, test sırasında yaşanan kısa süreli bir hata nedeniyle gönderildi” açıklamasını yaptı.

Alıcılara hemen ulaşarak konuyla ilgili bilgi verdiklerini belirten Bakanlık, neden olduğu ‘rahatsızlık ve endişe’ için özür diledi. Bakanlık, mesaj gönderilenler arasında iyileşen hastaların olup olmadığına dair ayrıntı vermedi.

Asya’da en fazla vaka sayısının görüldüğü ülkelerden biri olan Singapur’da şimdiye kadar 28 binden fazla kişi virüsle enfekte oldu, 22 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkedeki karantina koşulları 1 Haziran’a kadar devam edecek.

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