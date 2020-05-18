Sınıf geçme nasıl olacak? MEB’den liselerde sınıf geçme açıklaması!

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öğrenciler için de sıkıntılı bir süreç olarak devam ediyor. Sınavların ertelenmesinin yanında sınav yapılamayan ikinci dönemde özellikle liselerde sınıf geçme nasıl olacak merak ediliyor. Milli Eğitim bakanlığı sınıf geçme nasıl olacak sorusu ve konuyla ilgili akıllara takılan diğer soruları yanıtladı. İşte MEB’in açıklamaları...

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.

12. SINIFTAN NASIL MEZUN OLUNACAK?

Diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler gibi 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yılsonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.