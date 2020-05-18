Sınıf geçme nasıl olacak? MEB’den liselerde sınıf geçme açıklaması!

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öğrenciler için de sıkıntılı bir süreç olarak devam ediyor. Sınavların ertelenmesinin yanında sınav yapılamayan ikinci dönemde özellikle liselerde sınıf geçme nasıl olacak merak ediliyor. Milli Eğitim bakanlığı sınıf geçme nasıl olacak sorusu ve konuyla ilgili akıllara takılan diğer soruları yanıtladı. İşte MEB’in açıklamaları...
Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.
Diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler gibi 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yılsonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.
Sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak olup bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacaktır.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yılsonu puanı birinci dönem puanlarıylabelirleneceğinden ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.
Yüz yüze yapılamayan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden öğrencilerimiz herhangi bir şekilde not ile değerlendirilmeyeceklerdir.
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler baraj ders ayrımı olmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdi.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum