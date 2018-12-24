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Sınıfı duruşma salonuna çevirip pratik yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Samsun'da Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde zabit katipliği eğitimi gören öğrenciler, ders kapsamında temsili duruşma salonu oluşturup yargılama senaryolarıyla öğrendiklerinin pratiğini yapıyor - Adalet alan şefi Ebru Öngüç: - "Derste öğrendikleri teorik bilgileri duruşma salonunda pratik olarak uyguluyorlar. Senaryo ve öğrenciler sürekli değişiyor. Böylelikle öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor"

İLYAS GÜN - Samsun'un Bafra ilçesindeki bir lisede adalet bölümünde zabit katipliği eğitimi alan öğrenciler, ders kapsamında oluşturulan duruşma salonunda hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı rolü üstlenerek temsili yargılama yapıyor.

Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde zabit katipliği eğitimi gören öğrenciler için bir sınıf, adliyelerdeki duruşma salonuna benzer şekilde dizayn edildi.

Burada öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirme fırsatı yakalıyor. Hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı, jandarma, mağdur yakını ve izleyici rolü üstlenen öğrenciler, temsili olarak yargılama yapıyor.

- "Öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor"

Okulun adalet alan şefi Ebru Öngüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin duruşmadaki kalem işlemleri, ceza infaz katipliği hizmetleri ve dava işlemleri gibi konuları senaryo gereği görülen duruşmalarda öğrendiklerini söyledi.

Bu sayede öğrencilerin mesleki anlamda tecrübe kazandığını vurgulayan Öngüç, "Derste öğrendikleri teorik bilgileri duruşma salonunda pratik olarak uyguluyorlar. Senaryo ve öğrenciler sürekli değişiyor. Böylelikle öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor." dedi.

- "Hukuk fakültesi okumak için daha çok çalışacağım"

Davada senaryo gereği sanık sandalyesinde oturan lise 12. sınıf öğrencisi Furkan Yıldız da senaryo gereği bile olsa sanık konumunda bulunmanın kötü bir duygu olduğunu dile getirdi.

Davada hakim cübbesi giyen 12. sınıf öğrencisi Özgür Gediklioğlu da senaryo gereği de olsa sanığa Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verdiklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Dersi canlandırarak öğrenmenin daha iyi olduğunu gördük. Daha önce sadece bu bölümü bitirip üniversite farklı bir alana geçmek istiyordum ancak canlandırma dersinde hakim cübbesini giydikten sonra fikir değiştirdim. Aslında işin karizması beni cezbetti. Hukuk fakültesi okumak için daha çok çalışacağım."

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