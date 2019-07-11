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Sınır hattında tank ve mühimmat sevkıyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Suriye sınırına tank ve mühimmat sevkıyatı sürerken, Karkamış Sınır Kapısı’nda da zırhlı araç hareketliliği yaşanıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırına yönelik başlattığı sevkıyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Sınır hattında tank ve mühimmat sevkıyatı

Suriye sınırına tank ve mühimmat sevkıyatı sürerken, Karkamış Sınır Kapısı’nda da zırhlı araç hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırına yönelik başlattığı sevkıyatlar hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin doğu ve kuzeyinden geldiği tahmin edilen tank ve mühimmatlar, Gaziantep üzerinden Karkamış sınırına gidiyor. Sevkıyatlar tüm hızıyla sürerken Karkamış Sınır Kapısı’nda da zırhlı araç hareketliliği yaşanıyor. Sınır ötesinden gelen bazı zırhlı araçlar ülkeye giriş yaparken, bazı araçlar da Karkamış Gümrük Sahası’nda hazır bekletiliyor.

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