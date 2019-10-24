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Sınır hattındaki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Fetih-Der tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere, kıyafet ve yoğurt dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere, Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Dernek tarafından temin edilen kıyafet ve yoğurtlar, Akçakale Belediyesine ait garaja getirildi. Yardım malzemeleri, belediyenin araçlarına yüklenerek ailelerin evlerine dağıtıldı.

Derneğin başkanı Yılmaz Bulat, Akçakale halkının yanında olduklarını göstermek için ilçeye geldiklerini belirterek, ailelere çeşitli yardımlarda bulunacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını anlatan Bulat, "Burada yapılması gereken işler var. Bizler de Türk halkı olarak kardeşlerimizin yanında olmak zorundayız. Her türlü yardımı buraya hızlı şekilde ulaştırmalıyız." diye konuştu.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak ise sivil toplum kuruluşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalarda 'en azından çorbada tuzum olsun' misali herkesin bir katkısının olması hem maddi hem manevi açıdan büyük önem taşımaktadır." dedi.

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