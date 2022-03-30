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  4. Sınır kapılarında şoke eden operasyon! Onlarca hayvan kürkü ve postu ele geçirildi

Sınır kapılarında şoke eden operasyon! Onlarca hayvan kürkü ve postu ele geçirildi

30.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerce Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında düzenlenen operasyonda ele geçirilenler şoke etti. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen çok sayıda gelincik kürkü ile çinçilla, sansar ve vaşak postları, 2 ayrı baskınla ele geçirildi.

Sınır kapılarında şoke eden operasyon! Onlarca hayvan kürkü ve postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında yapılan 2 operasyonda, ele geçirilen vahşi hayvan postları şoke etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi.

123 KÜRK ELE GEÇİRİLDİ

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yolcu otobüsünde bulunan yolcular ve beraberindeki bagajlar, X-ray kontrolüne sevk edildi. Tarama işlemi sırasında yabancı uyruklu yolcuya ait 2 valiz, şüpheli yoğunluğa rastlanılmasıyla kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 120 gelincik kürkü, 3 işlenmiş vizon kürkünden manto ile toplam 123 kürk ele geçirildi.

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ARALARINDA VAŞAK POSTU DA VAR

İkinci operasyon ise Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu yolcunun valizinde, X-ray kontrolü sırasında, şüpheli yoğunluk tespit edildi. Kontrol edilen valizde 85 çinçilla postu, 20 sansar postu, 3 vaşak postu ile toplam 108 post ele geçirildi.

123 kürk ile 108 posta, Gümrük Muhafaza ekiplerince el koyuldu. (DHA)

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Sarp Sınır Kapısı Kapıkule sınır kapısı
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